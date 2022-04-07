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    Россиянин попытался протащить через «зеленый» коридор Пулково бриллиантовое колье за 2 млн рублей

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    Гражданин России, прилетевший в Петербург из Дубая, может стать фигурантом уголовного дела. Он выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля, однако в его чемодане нашли пару миллионов рублей в бриллиантовом эквиваленте. Подробности 7 апреля сообщает пресс-служба СЗТУ.

    При досмотре багажа инспектором таможенного поста было найдено колье с сертификатом. Из документов следует, что украшение выполнено из белого золота (26,6 грамма) и 54 бриллиантов (16,72 карата, каждый камень по 0,30 карата, размер — 4,10 мм). Пулковская таможня приняла решение о проведении экспертизы.

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    Эксперт заключил, что рыночная стоимость колье на мировом рынке составила 1 927 306 рублей 00 копеек. В РФ изделия из драгметаллов и камней включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. В действиях россиянина таможня усмотрела признаки преступления, предусмотренного статьей о контрабанде.

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    Комментарии (3)

    260642011
    Надо было не тащить, а толкать.
    zimirev
    На себя одеть надо было 😌
    zimirev
    Попал под раздачу😞
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