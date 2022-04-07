Россиянин попытался протащить через «зеленый» коридор Пулково бриллиантовое колье за 2 млн рублей

Гражданин России, прилетевший в Петербург из Дубая, может стать фигурантом уголовного дела. Он выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля, однако в его чемодане нашли пару миллионов рублей в бриллиантовом эквиваленте. Подробности 7 апреля сообщает пресс-служба СЗТУ.



При досмотре багажа инспектором таможенного поста было найдено колье с сертификатом. Из документов следует, что украшение выполнено из белого золота (26,6 грамма) и 54 бриллиантов (16,72 карата, каждый камень по 0,30 карата, размер — 4,10 мм). Пулковская таможня приняла решение о проведении экспертизы.