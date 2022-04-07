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    Ва-банк до востребования. Кто обнулил Первую гильдию строителей

    Под боем - госконтракты у 140 строительных компаний Петербурга и Ленобласти. 47news нашел и подсчитал причину.

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    Фото: Globallookpress.com
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    В Москве 12 апреля пройдет всероссийский съезд саморегулируемых организаций (СРО), организованный “Национальным объединением строителей” (НОСТРОЙ), куда все они и входят. По данным 47news, накануне состоится мероприятие в более узком кругу, где, в том числе, будут обсуждать исключение из госреестра петербургского СРО “Союз "Первая гильдия строителей". Причина – не слишком таинственное исчезновение со счетов компенсационного фонда 163 млн рублей. Об этом стало известно после мартовской проверки Ростехнадзора. 47news ознакомился с результатами.

    Средства в фонд вносят компании, входящие в СРО. Деньги лежат на спецсчете в банке. Предназначены исключительно для покрытия ответственности участников при несоблюдении обязательств по контрактам. В 2010 году для строителей членство в СРО стало обязательным условием работы.

    В “Первой гильдии строителей” 140 участников. В основном, это компании общестроительного профиля, средний бизнес, но есть, например, три дочки "Газпрома".

    Средства исторически размещались в “Промсвязьбанке”. В августе прошлого года новым гендиректором организации стал 42-летний москвич Андрей Самохин. 12 ноября на общем собрании предложил сменить кредитное учреждение на “Альфа-Банк”, либо на “Московский индустриальный банк”. Из 82-х присутствующих 81 отказался.

    Тем не менее, через 10 дней на счете СРО из 167 млн осталось 4 млн. Остальные перекочевали на спецсчет в "Московский индустриальный". Ростехнадзор изучил ранее предоставленные директором выписки как бы из “Промсвязьбанка”. По ним - деньги лежат, где лежали. Но в самом банке в ответ на запрос ведомства ответили, что давно перевели средства. То есть, в Ростехнадзор отправлялись, скажем так, немного ошибочные отчеты.

    Движение средств продолжилось - 29 ноября 163 млн осели на счетах московского ООО “ИК “Статус Финанс”. Компания называет себя инвестиционной и предоставляет брокерские услуги, обеспечивает доступ на рынок акций, облигаций и валютный рынок.

    - Большой вопрос, как банк позволил перевести средства со строго целевого счета куда-либо на сторону, - удивляется один из гендиректоров компании, входящей в СРО, Андрей Гребе.

    Теоретически, законом предусмотрено подобное инвестирование для увеличения средств фонда. Но для этого необходимо согласие общего собрания участников объединения и специальное постановление правительства РФ. При этом единоличный контроль спецсчета у гендиректора.

    Без членства в СРО нельзя участвовать в тендерах на государственный и муниципальный заказ. Как рассказал 47news представитель одной из организаций, у многих участников есть как минимум один-два контракта с государством жизненно важных для поддержания бизнеса.

    По словам гендиректора строительной компании “ШКиД” Алексея Голика, на ближайшее время назначено общее собрание, где будут думать, что вообще делать.

    - Вы уже думали, как будете выходить из ситуации с госконтрактами если СРО исключат из реестра?

    - Надеюсь, этого не случится. По идее, если за свои кровные, то можно вступить в другую саморегулируемую организацию, но кто вернет наши взносы?

    - Что вам говорит гендиректор Самохин?

    - Говорит - все нормально, все верну. Для чего он это делал, не знаю. Нарушил все, что только можно нарушить.

    Гендиректор компании “Мериада” Андрей Нарадка прокомментировал 47news: мол, гендиректор обещает все-все вернуть.

    - Но рассмотрение то об исключении СРО из госреестра назначено уже на 11 апреля.

    - Он объясняет, какая была цель вывода?

    - Нет. Говорит, "на основании моего решения", чего вы еще, мол, хотите.

    - Как он у вас в принципе появился?

    - Предыдущий ушел на покой. Надо понимать, что подходящих под регламентированные критерии не так много.

    По словам наших собеседников, директор был назначен заочно по доверенностям, которые компании на автомате предоставляли годами в правление организации. Как говорят участники, доверие было 100-процентным.

    С тех пор в СРО стали десятками вступать неизвестные новички. Оппоненты нового директора полагают, что это технология для размытия кворума. Поменять гендиректора можно при 80% проголосовавших.

    Совладелец компании “ГосТарк” Пётр Потапов также недоумевает.

    - Но я вам скажу, это большая смелость или наглость так оперировать деньгами. Прямо вопреки всему, в надежде вернуть, - сыронизировал он.

    - Как за карточным столом?

    - Похоже на то.

    - За госконтракты не беспокоитесь?

    - Надеемся на гибкость Ростехнадзора и то, что он даст отсрочку решения об исключении из реестра в связи с общей сложной ситуацией. А так, уже из других СРО звонят, говорят: "вас же закрыли уже?" Зазывают, но это похоже на нездоровую конкуренцию.

    Насколько понял 47news, примерное такое же настроение у остальных участников концессии. Кто и вовсе отказался говорить, сославшись на полную неопределенность.

    Но известно, что 4 апреля Самохин инициировал встречу с самыми активными в офисе гильдии. На ней признавал, что не имел права самостоятельно распоряжаться деньгами, обещал все вернуть, и в ближайшее время. От неприятного вопроса “когда именно” уходил.

    - Так вот, по-простому. Ничего не боится, - отметил один из участников встречи.

    Андрей Самохин возглавляет в Москве некоммерческое партнерство “Мособлстройкомплекс”, ассоциацию “Профессиональная строительная группа” и юридическое бюро “Правовой партнер”. В прошлом, президент саморегулируемой организации строителей в Нижегородской области. 47news связался с ним, но он был не расположен к размышлениям.

    - Можете объяснить, зачем вы перевели средства организации сначала в другой банк, а затем в брокерскую организацию?

    - А кто вам сказал, что я?

    - А кто?

    - Пишите запрос.

    - Может, все-таки по телефону?

    - Я готов к диалогу, подготовьте вопросы письменно, назначу вам встречу.

    Гудки …

    Виктор Смирнов, 47news

    Тем временем:

    В полицию Центрального района Петербурга члены гильдии написали заявление. Планируют обратиться в НОСТРОЙ и Ростехнадзор с просьбой дать отсрочку и возможность устранить нарушения. То есть, вернуть деньги. Но как - неясно.

    В России 224 саморегулируемые организации, объединяющие строителей. У тех что покрупнее, компенсационные фонды составляют миллиарды.

    С самого начала нововведение критиковалось игроками рынка как потенциально опасная схема. Так, в 2017 году прошли массовые обыски в трех петербургских СРО. По версии следствия из компенсационных фондов было выведено около 4 млрд рублей.

    47news передал через секретаря просьбу гендиректору “ИК “Статус Финанс” Александру Озмидову связаться с редакцией. Пресс-службу “Московского индустриального банка” попросил ответить на вопрос о правомерности перевода средств СРО на счета брокерской фирмы.

    Фото: Globallookpress.com

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    Комментарии (1)

    Muzzy
    Сама эта система саморегулирования в строительстве - мертворожденная.
    Поинтересуйтесь, сколько за 12 лет ее существования было выплат из этой копилки - компенсационного фонда - по всей России?
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