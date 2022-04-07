Ва-банк до востребования. Кто обнулил Первую гильдию строителей

Фото: Globallookpress.com Поделиться Поделиться





В Москве 12 апреля пройдет всероссийский съезд саморегулируемых организаций (СРО), организованный “Национальным объединением строителей” (НОСТРОЙ), куда все они и входят. По данным 47news, накануне состоится мероприятие в более узком кругу, где, в том числе, будут обсуждать исключение из госреестра петербургского СРО “Союз "Первая гильдия строителей". Причина – не слишком таинственное исчезновение со счетов компенсационного фонда 163 млн рублей. Об этом стало известно после мартовской проверки Ростехнадзора. 47news ознакомился с результатами.



Средства в фонд вносят компании, входящие в СРО. Деньги лежат на спецсчете в банке. Предназначены исключительно для покрытия ответственности участников при несоблюдении обязательств по контрактам. В 2010 году для строителей членство в СРО стало обязательным условием работы.

В “Первой гильдии строителей” 140 участников. В основном, это компании общестроительного профиля, средний бизнес, но есть, например, три дочки "Газпрома".

Средства исторически размещались в “Промсвязьбанке”. В августе прошлого года новым гендиректором организации стал 42-летний москвич Андрей Самохин. 12 ноября на общем собрании предложил сменить кредитное учреждение на “Альфа-Банк”, либо на “Московский индустриальный банк”. Из 82-х присутствующих 81 отказался.

Тем не менее, через 10 дней на счете СРО из 167 млн осталось 4 млн. Остальные перекочевали на спецсчет в "Московский индустриальный". Ростехнадзор изучил ранее предоставленные директором выписки как бы из “Промсвязьбанка”. По ним - деньги лежат, где лежали. Но в самом банке в ответ на запрос ведомства ответили, что давно перевели средства. То есть, в Ростехнадзор отправлялись, скажем так, немного ошибочные отчеты.



Движение средств продолжилось - 29 ноября 163 млн осели на счетах московского ООО “ИК “Статус Финанс”. Компания называет себя инвестиционной и предоставляет брокерские услуги, обеспечивает доступ на рынок акций, облигаций и валютный рынок.

- Большой вопрос, как банк позволил перевести средства со строго целевого счета куда-либо на сторону, - удивляется один из гендиректоров компании, входящей в СРО, Андрей Гребе.

Теоретически, законом предусмотрено подобное инвестирование для увеличения средств фонда. Но для этого необходимо согласие общего собрания участников объединения и специальное постановление правительства РФ. При этом единоличный контроль спецсчета у гендиректора.

Без членства в СРО нельзя участвовать в тендерах на государственный и муниципальный заказ. Как рассказал 47news представитель одной из организаций, у многих участников есть как минимум один-два контракта с государством жизненно важных для поддержания бизнеса.

По словам гендиректора строительной компании “ШКиД” Алексея Голика, на ближайшее время назначено общее собрание, где будут думать, что вообще делать.



- Вы уже думали, как будете выходить из ситуации с госконтрактами если СРО исключат из реестра?

- Надеюсь, этого не случится. По идее, если за свои кровные, то можно вступить в другую саморегулируемую организацию, но кто вернет наши взносы?

- Что вам говорит гендиректор Самохин?

- Говорит - все нормально, все верну. Для чего он это делал, не знаю. Нарушил все, что только можно нарушить.

Гендиректор компании “Мериада” Андрей Нарадка прокомментировал 47news: мол, гендиректор обещает все-все вернуть.

- Но рассмотрение то об исключении СРО из госреестра назначено уже на 11 апреля.

- Он объясняет, какая была цель вывода?

- Нет. Говорит, "на основании моего решения", чего вы еще, мол, хотите.

- Как он у вас в принципе появился?

- Предыдущий ушел на покой. Надо понимать, что подходящих под регламентированные критерии не так много.

По словам наших собеседников, директор был назначен заочно по доверенностям, которые компании на автомате предоставляли годами в правление организации. Как говорят участники, доверие было 100-процентным.



С тех пор в СРО стали десятками вступать неизвестные новички. Оппоненты нового директора полагают, что это технология для размытия кворума. Поменять гендиректора можно при 80% проголосовавших.

Совладелец компании “ГосТарк” Пётр Потапов также недоумевает.

- Но я вам скажу, это большая смелость или наглость так оперировать деньгами. Прямо вопреки всему, в надежде вернуть, - сыронизировал он.

- Как за карточным столом?

- Похоже на то.

- За госконтракты не беспокоитесь?

- Надеемся на гибкость Ростехнадзора и то, что он даст отсрочку решения об исключении из реестра в связи с общей сложной ситуацией. А так, уже из других СРО звонят, говорят: "вас же закрыли уже?" Зазывают, но это похоже на нездоровую конкуренцию.

Насколько понял 47news, примерное такое же настроение у остальных участников концессии. Кто и вовсе отказался говорить, сославшись на полную неопределенность.

Но известно, что 4 апреля Самохин инициировал встречу с самыми активными в офисе гильдии. На ней признавал, что не имел права самостоятельно распоряжаться деньгами, обещал все вернуть, и в ближайшее время. От неприятного вопроса “когда именно” уходил.



- Так вот, по-простому. Ничего не боится, - отметил один из участников встречи.

Андрей Самохин возглавляет в Москве некоммерческое партнерство “Мособлстройкомплекс”, ассоциацию “Профессиональная строительная группа” и юридическое бюро “Правовой партнер”. В прошлом, президент саморегулируемой организации строителей в Нижегородской области. 47news связался с ним, но он был не расположен к размышлениям.

- Можете объяснить, зачем вы перевели средства организации сначала в другой банк, а затем в брокерскую организацию?

- А кто вам сказал, что я?

- А кто?

- Пишите запрос.

- Может, все-таки по телефону?

- Я готов к диалогу, подготовьте вопросы письменно, назначу вам встречу. Гудки …

Виктор Смирнов, 47news

Тем временем:

В полицию Центрального района Петербурга члены гильдии написали заявление. Планируют обратиться в НОСТРОЙ и Ростехнадзор с просьбой дать отсрочку и возможность устранить нарушения. То есть, вернуть деньги. Но как - неясно.

В России 224 саморегулируемые организации, объединяющие строителей. У тех что покрупнее, компенсационные фонды составляют миллиарды.



С самого начала нововведение критиковалось игроками рынка как потенциально опасная схема. Так, в 2017 году прошли массовые обыски в трех петербургских СРО. По версии следствия из компенсационных фондов было выведено около 4 млрд рублей.

47news передал через секретаря просьбу гендиректору “ИК “Статус Финанс” Александру Озмидову связаться с редакцией. Пресс-службу “Московского индустриального банка” попросил ответить на вопрос о правомерности перевода средств СРО на счета брокерской фирмы.

