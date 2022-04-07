«Озон» увеличил выручку на 71%

Выручка компании «Озон» за 2021 год увеличилась на 71% по сравнению с 2020 годом — до 178,2 млрд рублей. Убыток составил 56,8 млрд рублей. Главным драйвером роста стал спрос на товары маркетплейса, сообщается 7 апреля в отчете компании.



«Количество заказов‌‎ достигло 223,3 млн за весь 2021 год, с ростом на 202% в годовом исчислении, ускорившись со 132% в 2020 году» — говорится в сообщении. ‎

