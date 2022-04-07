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    «Озон» увеличил выручку на 71%

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    Выручка компании «Озон» за 2021 год увеличилась на 71% по сравнению с 2020 годом — до 178,2 млрд рублей. Убыток составил 56,8 млрд рублей. Главным драйвером роста стал спрос на товары маркетплейса, сообщается 7 апреля в отчете компании.

    «Количество заказов‌‎ достигло 223,3 млн за весь 2021 год, с ростом на 202% в годовом исчислении, ускорившись со 132% в 2020 году» — говорится в сообщении. ‎

    Скорректированная EBITDA‌‎ (прибыль до вычета процентов, налогов и т. д.) за 2021 год составила отрицательные 41,2 млрд рублей по сравнению с отрицательными 11,7 млрд рублей в 2020-м. Показатель связан с увеличением инвестиций компании в инфраструктуру и с давлением операционных расходов.

    Оборот «Озона» составил 448,3 млрд рублей по сравнению с 197,4 млрд рублей в 2020 году. Убыток компании в 2021 году — 56,8 млрд рублей, в 2020 — 22,3 млрд рублей. Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 31 декабря 2021 года составили 126 млрд рублей.

    «Озон» — российская компания, занимающаяся интернет-торговлей. Рыночная капитализация компании в 2021 году достигла почти 11 млрд долларов. Однако общее падение российских акций с февраля 2022 сократило оценку «Озона» до 2,4 млрд долларов.

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    Комментарии (4)

    Hmyr’
    Так спекулировать на ценах, являясь рассадником перекупов из ближнего зарубежья-это еще постараться нужно.
    vamingo
    Увеличил выручку на 71% (в деревянных надо полагать) при этом стал стоить в 5 раз дешевле, это победа :)
    07A
    Зрада или перемога?
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