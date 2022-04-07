«Озон» увеличил выручку на 71%

Выручка компании «Озон» за 2021 год увеличилась на 71% по сравнению с 2020 годом — до 178,2 млрд рублей. Убыток составил 56,8 млрд рублей. Главным драйвером роста стал спрос на товары маркетплейса, сообщается 7 апреля в отчете компании.
«Количество заказов достигло 223,3 млн за весь 2021 год, с ростом на 202% в годовом исчислении, ускорившись со 132% в 2020 году» — говорится в сообщении.
Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов
Оборот «Озона» составил 448,3 млрд рублей по сравнению с 197,4 млрд рублей в 2020 году. Убыток компании в 2021 году — 56,8 млрд рублей, в 2020 — 22,3 млрд рублей. Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные банковские депозиты на 31 декабря 2021 года составили 126 млрд рублей.
«Озон» — российская компания, занимающаяся интернет-торговлей. Рыночная капитализация компании в 2021 году достигла почти 11 млрд долларов. Однако общее падение российских акций с февраля 2022 сократило оценку «Озона» до 2,4 млрд долларов.