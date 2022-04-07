В Петербурге начали выдавать ипотеку с господдержкой по новым параметрам

С апреля программа льготной ипотеки с господдержкой была скорректирована: приобрести можно строящуюся или готовую квартиру от застройщика, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области. Для остальных регионов она составляет 6 млн рублей. Максимальная ставка, установленная государством по программе, составляет 12%, но банки могут ее уменьшать.

— ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2–4 раза. В условиях изменившегося рынка для клиентов это актуальнее. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач.



Как отмечают в банке, модернизация госпрограммы стимулирует дальнейшее развитие строительного сегмента, позволит завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в строительной, так и в смежных отраслях.

