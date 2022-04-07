Омского депутата арестовали на семь суток за сравнение «Z» с нацистской символикой

Октябрьский районный суд Омска арестовал депутата городского совета Дмитрия Петренко на семь суток по статье о пропаганде нацистской или экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



В телеграм-канале «Омское гражданское сопротивление» уточняется, что Петренко сравнил патриотический знак «Z» c эмблемой гитлеровской дивизии СС.



Отметим, что в марте против Петренко возбудили уголовное дело о публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Куйбышевский суд Омска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 мая.

