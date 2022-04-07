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    Омского депутата арестовали на семь суток за сравнение «Z» с нацистской символикой

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    Октябрьский районный суд Омска арестовал депутата городского совета Дмитрия Петренко на семь суток по статье о пропаганде нацистской или экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    В телеграм-канале «Омское гражданское сопротивление» уточняется, что Петренко сравнил патриотический знак «Z» c эмблемой гитлеровской дивизии СС.

    Отметим, что в марте против Петренко возбудили уголовное дело о публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Куйбышевский суд Омска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 мая.

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    Комментарии (11)

    AlBerkut
    А депутатов с умственно отстали сравнивать ещё можно, или уже нет? 🤔
    xepnuminu
    алё, модератор, когда вдруг Умберто Эко запрещённым стал?
    262531341
    Руна Eif-это повернутая версия руны ᛇ или Eihwaz. Она горизонтальная. Так что неправ депутат. Главное - ее не наклонять.
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