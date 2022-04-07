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    Петербуржца и его приятеля из Всеволожска заподозрили в поджоге «Мерседеса» помощника нотариуса

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    Двух мужчин — 40-летнего безработного петербуржца и его 38-летнего приятеля из Ленобласти — заподозрили в поджоге. Машина горела в понедельник.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 7 апреля, первого из возможных злоумышленников накануне задержали в доме на Краснопутиловской улице в мегаполисе, второго — днем ранее на Московской улице во Всеволожске.

    Компаньонов заподозрили в поджоге кроссовера Mercedes Benz GL 350. По данным издания 47news, машине десять лет, его владелица — 45-летняя секретарь петербургского нотариуса.

    Отмечается, что мужчины ранее уже были судимы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Петербуржца на двое суток изолировали в камере, а его приятеля из Всеволожска отпустили под подписку о невыезде.

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