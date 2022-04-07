Петербуржца и его приятеля из Всеволожска заподозрили в поджоге «Мерседеса» помощника нотариуса

Двух мужчин — 40-летнего безработного петербуржца и его 38-летнего приятеля из Ленобласти — заподозрили в поджоге. Машина горела в понедельник.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 7 апреля, первого из возможных злоумышленников накануне задержали в доме на Краснопутиловской улице в мегаполисе, второго — днем ранее на Московской улице во Всеволожске.



Компаньонов заподозрили в поджоге кроссовера Mercedes Benz GL 350. По данным издания 47news, машине десять лет, его владелица — 45-летняя секретарь петербургского нотариуса.

