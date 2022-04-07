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    Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» из-за травм пропустит матч с «Ахматом» в Грозном

    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча 24-го тура чемпионата РПЛ против «Ахмата» рассказал о травмированных игроках. Пресс-конференция с участием Семака прошла на базе команды в Удельном парке 7 апреля.

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    «После матча с «Сочи» ситуация по игрокам у нас не изменилась. Вендел начал заниматься, но пока его участие под вопросом. По Караваеву ждем дополнительного обследования. То, что он выбыл надолго, это точно. Вопрос в том, на сколько. То, что в ближайших матчах не сможет помочь, без сомнения. Дальше, после того как острая фаза воспаления пройдет, нужно сделать дополнительное обследование, чтобы решить, каким способом он будет восстанавливаться: потребуется ли операция или не потребуется. Ловрен продолжает восстановление. Достаточно непростое повреждение. Пошли навстречу Деяну, когда он попробовал решить вопрос посредством реабилитации у себя дома, со специалистом, которого он прекрасно знал. Но, к сожалению, это не ускорило его реабилитацию. Сейчас каждый день занимается, восстанавливается, потихонечку бегает, но не с полной нагрузкой. Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней, возможно, даже недель», — заявил Сергей Семак.

    Он также рассказал о ситуации с легионерами. Напомним, что ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

    «Не думаю, что кто-то сейчас покинет команду из легионеров. До 7-го числа, по-моему, можно было приостановить действие контракта и постараться перейти в какой-либо из клубов. Осталось в чемпионате полтора месяца, и, наверное, маловероятно, что кто-то решит приостановить действие контракта. По крайней мере, никто ничего не говорил из ребят. Что касается уверенности, надо жить сегодняшним днем. Уверенность в том, что завтра что-то не случится, вряд ли может быть на сегодняшний день», — подчеркнул Семак.

    Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в Грозном 9 апреля. «Ахмат» после 23 туров занимает 7-е место (32 очка). «Зенит» идет на первой строчке (49 очков). В первом круге чемпионата 11 сентября в Петербурге сине-бело-голубые были сильнее клуба из Чеченской республики, со счетом 3:1.

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