Петербуржец заявил об угоне «Камри», и спустя почти год нашли подозреваемого — его самого

Жителя Петербурга подозревают в мошенничестве ради страховой выплаты за автомобиль. Прошлым летом он с подельником инсценировал угон своей машины.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Утром 20 июня 2021 года 41-летний менеджер из Петербурга заявил в полицию об угоне своей Toyota Camry 2020 года выпуска с берега озера Борисовское, от базы отдыха вблизи деревни Борисово, сообщает 7 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ущерб он оценил в 2,25 миллиона рублей. А в 7 утра 6 апреля 2022 года у дома 38 по Гладышевскому проспекту полицейские, работая по этому делу, задержали самого заявителя и затем в час дня — его подельника, 39-летнего жителя Мурино.
Правоохранители подозревают, что задержанные инсценировали угон «Тойоты» ради получения страховой выплаты в размере суммы ущерба. Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в страховой сфере (ч. 3 ст. 30, ст. 159.5 УК РФ). Обоих мужчин отпустили под подписку о невыезде. Оба они ранее уже привлекались к уголовной ответственности: заявитель за грабеж и мошенничество, его подельник — за кражи и повторную «пьяную» езду.