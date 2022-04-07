На Пионерской сбили подростка. В Выборге на обочине задавили женщину

Более 600 ДТП произошло в Петербурге и Ленинградской области за 6 апреля. В том числе, случились два серьезных наезда на пешеходов, один из них оказался смертельным.
В 8:05 у дома 2 по Пионерской улице в поселке Песочный Курортного района Петербурга 29-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volvo 940 от Пролетарского проспекта в сторону Октябрьской улицы, сбил 16-летнего подростка. Тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате он получил ушибы бедра и колена и вывих и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 апреля.
Около 14 часов у дома 2 по Промышленной улице в Выборге под колеса Nissan Almera, за рулем которого был 47-летний выборжанин, попала 67-летняя местная жительница. Наезд тоже произошел вне зоны пешеходного перехода: женщина шла по левой обочине навстречу машине. От полученных травм она скончалась на месте. По факту наезда возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП). Водителя отпустили под обязательство о явке.
Всего за среду, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 498 ДТП, из которых с пострадавшими были 11. В них получили травмы 12 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было. В Ленобласти за сутки зафиксировали 104 дорожные аварии, в 9 из которых были пострадавшие. Травмы получили 11 взрослых, один человек погиб.