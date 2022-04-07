На Пионерской сбили подростка. В Выборге на обочине задавили женщину

Более 600 ДТП произошло в Петербурге и Ленинградской области за 6 апреля. В том числе, случились два серьезных наезда на пешеходов, один из них оказался смертельным.



В 8:05 у дома 2 по Пионерской улице в поселке Песочный Курортного района Петербурга 29-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volvo 940 от Пролетарского проспекта в сторону Октябрьской улицы, сбил 16-летнего подростка. Тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате он получил ушибы бедра и колена и вывих и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 апреля.