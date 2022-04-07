Как в годы Второй мировой. В США принимают закон о ленд-лизе для Украины

«Мир на планете и безопасность Соединенных Штатов находятся под угрозой до тех пор, пока враждебные страны продолжают угрозой военных действий, применением экономического давления, внутренней подрывной деятельностью или другими средствами пытаться подчинить своему господству народы, ныне свободные и независимые», — гласит текст документа.

Проект временно отменяет определенные ограничения, связанные с полномочиями президента предоставлять аренду военной помощи или поставлять ее, если она предназначена для Украины и необходима для защиты ее гражданского населения.

Согласно законопроекту, программа ленд-лиза для Украины будет действовать без учета некоторых прошлых положений. Так, отменяются пятилетнее ограничение на предоставление ленд-лиза, положение, которое позволяет США отозвать предоставленную военную помощь в любое время, требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить США все расходы, понесенные при аренде предметов обороны, а также положение, позволяющее Конгрессу запрещать передачи определенных предметов обороны.



«Исключения, предусмотренные данным законопроектом, будут действовать до (1) прекращения конфликта, <...> и сокращения Россией своих военных сил на восточной границе Украины до уровня, сохранявшегося до 1 марта 2021 года», — сказано в законопроекте.



Документ предлагает рассматривать любую «российскую кибератаку» на важные объекты инфраструктуры Украины «вооруженным нападением». Кроме того, в числе возможных поставок в рамках ленд-лиза рассматриваются «кибервозможности» США.



Отмечается, что президент США должен установить ускоренные процедуры для обеспечения своевременной поставки военной помощи в рамках ленд-лиза.

