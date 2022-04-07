Вместо ПНИ — домашний уют. В Петербурге подопечные «Перспектив» отпраздновали новоселье

Подопечные петербургской благотворительной организации «Перспективы» отпраздновали новоселье в «Доме навсегда» — квартире сопровождаемого проживания, где молодые люди с множественными нарушениями будут жить самостоятельно.
Пятикомнатная квартира в Московском районе была приобретена благотворительной организацией на пожертвования и при поддержке одного из российских банков. Это вторая квартира проекта «Дом навсегда», в которой под присмотром специалистов налаживают самостоятельную жизнь подопечные «Перспектив», покинувшие стены казённых учреждений.
Первую квартиру «Перспективы», также при поддержке благотворителей и бизнеса, приобрели в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. Тогда несколько благотворительных организаций объединились и вывезли из
Новосёлами второй квартиры проекта стали выпускницы Детского интерната
«Если раньше, как правило, альтернатива была одна — психоневрологический интернат, то сейчас есть Дом, и мы очень надеемся, что эти два прекрасных парня присоединятся к жильцам квартиры уже на постоянной основе», — сказала Светлана Мамонова, директор по внешним связям «Перспектив».
Главная цель проекта «Дом навсегда» — создать для молодых людей безопасную домашнюю атмосферу, отличную от атмосферы ПНИ. В благотворительной организации надеются, что в нынешней непростой ситуации власти города смогут поддержать проект сопровождаемого проживания, чтобы оплачивать труд специалистов через закупку социальных услуг. Рассчитывать только на пожертвования и на помощь бизнеса в сегодняшних реалиях невозможно.