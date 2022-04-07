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    Вместо ПНИ — домашний уют. В Петербурге подопечные «Перспектив» отпраздновали новоселье

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    Подопечные петербургской благотворительной организации «Перспективы» отпраздновали новоселье в «Доме навсегда» — квартире сопровождаемого проживания, где молодые люди с множественными нарушениями будут жить самостоятельно.

    Пятикомнатная квартира в Московском районе была приобретена благотворительной организацией на пожертвования и при поддержке одного из российских банков. Это вторая квартира проекта «Дом навсегда», в которой под присмотром специалистов налаживают самостоятельную жизнь подопечные «Перспектив», покинувшие стены казённых учреждений.

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    Первую квартиру «Перспективы», также при поддержке благотворителей и бизнеса, приобрели в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. Тогда несколько благотворительных организаций объединились и вывезли из ПНИ № 3 в Петергофе и из Детского дома-интерната № 4 в Павловске на площадки сопровождаемого проживания более двух десятков взрослых и детей. Таким образом удалось избежать массового заражения ковидом. Операцию назвали «Эвакуация». Через несколько месяцев ребята вернулись в учреждения, но в «Перспективах» сделали всё возможное, чтобы оставить хотя бы самых слабых подопечных жить именно дома и навсегда. Ведь за время карантина стало очевидно, что жизнь в домашних условиях — лучшее лекарство для них. В первом «Доме навсегда» поселились Влад, Поля, Акшин, Паша, Катя и Соня.

    Новосёлами второй квартиры проекта стали выпускницы Детского интерната № 4 в Павловске Надия и Елена, а также двое молодых людей — Максим и Алексей, которые пока находятся здесь в гостевом режиме, но по достижении 18 лет получат возможность переехать насовсем.

    «Если раньше, как правило, альтернатива была одна — психоневрологический интернат, то сейчас есть Дом, и мы очень надеемся, что эти два прекрасных парня присоединятся к жильцам квартиры уже на постоянной основе», — сказала Светлана Мамонова, директор по внешним связям «Перспектив».

    Главная цель проекта «Дом навсегда» — создать для молодых людей безопасную домашнюю атмосферу, отличную от атмосферы ПНИ. В благотворительной организации надеются, что в нынешней непростой ситуации власти города смогут поддержать проект сопровождаемого проживания, чтобы оплачивать труд специалистов через закупку социальных услуг. Рассчитывать только на пожертвования и на помощь бизнеса в сегодняшних реалиях невозможно.

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

    Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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    Комментарии (3)

    07A
    Хорошие, добрые люди! Кстати, kоt-obormot с новосельем!
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