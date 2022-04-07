Вместо ПНИ — домашний уют. В Петербурге подопечные «Перспектив» отпраздновали новоселье

Пятикомнатная квартира в Московском районе была приобретена благотворительной организацией на пожертвования и при поддержке одного из российских банков. Это вторая квартира проекта «Дом навсегда», в которой под присмотром специалистов налаживают самостоятельную жизнь подопечные «Перспектив», покинувшие стены казённых учреждений.

Первую квартиру «Перспективы», также при поддержке благотворителей и бизнеса, приобрели в 2020 году — в разгар пандемии коронавируса. Тогда несколько благотворительных организаций объединились и вывезли из ПНИ № 3 в Петергофе и из Детского дома-интерната № 4 в Павловске на площадки сопровождаемого проживания более двух десятков взрослых и детей. Таким образом удалось избежать массового заражения ковидом. Операцию назвали «Эвакуация». Через несколько месяцев ребята вернулись в учреждения, но в «Перспективах» сделали всё возможное, чтобы оставить хотя бы самых слабых подопечных жить именно дома и навсегда. Ведь за время карантина стало очевидно, что жизнь в домашних условиях — лучшее лекарство для них. В первом «Доме навсегда» поселились Влад, Поля, Акшин, Паша, Катя и Соня.

