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    Маршрутка и ее водитель пострадали в Ленобласти от желающих бесплатно прокатиться. Они пустили в ход камни и кулаки

    Водитель маршрутки из Ленобласти нарвался на мстительных пассажиров — точнее, тех, кто хотел ими стать, но денег не хватило. Отыграться они решили и на машине, и на «обидчике».

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    Как пишет 7 апреля 47news, накануне около шести утра в тосненскую полицию обратился 54-летний водитель маршрутки, курсирующей между поселком Сельцо и Любанью. Он рассказал, что часом ранее отказался бесплатно подвезти двоих молодых людей, а когда его «ПАЗ» возвращался, они стали швырять в машину камни и деревянные бруски. У маршрутки разбились стекла.

    Водитель выскочил на улицу, началась драка. Потом агрессоры сбежали, а шофер лишился паспорта, водительского удостоверения и двух тысяч рублей.

    Как сообщили изданию в правоохранительных органах, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о вандализме. Нарушителей ищут.

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