Маршрутка и ее водитель пострадали в Ленобласти от желающих бесплатно прокатиться. Они пустили в ход камни и кулаки

Как пишет 7 апреля 47news, накануне около шести утра в тосненскую полицию обратился 54-летний водитель маршрутки, курсирующей между поселком Сельцо и Любанью. Он рассказал, что часом ранее отказался бесплатно подвезти двоих молодых людей, а когда его «ПАЗ» возвращался, они стали швырять в машину камни и деревянные бруски. У маршрутки разбились стекла.



Водитель выскочил на улицу, началась драка. Потом агрессоры сбежали, а шофер лишился паспорта, водительского удостоверения и двух тысяч рублей.



Как сообщили изданию в правоохранительных органах, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о вандализме. Нарушителей ищут.

