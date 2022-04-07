Пешехода, переходившего пути на Котина, задел трамвай

О происшествии на пересечении улицы Котина и проспекта Маршала Казакова рассказал читатель «Фонтанки» Игорь. «Стоит трамвай, три скорых, какая-то аварийка», — написал он.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что в 8:55 на улице Котина произошло ДТП. По предварительной версии, трамвай, следовавший по проспекту Маршала Казакова в направлении к проспекту Маршала Жукова, задел пешехода, переходящего трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирован.

«На месте работают службы. Трамваи № 60 временно следуют: от ст. «Северная верфь» до ст. «Пр. Маршала Казакова, 22» и частично от к/ст. «ЛЭМЗ» по пр. Стачек в объезд», — отметили в пресс-службе.



По данным «Фонтанки», состояние пешехода оценивается как средней степени тяжести.

«Трамвай сбил человека. Я удивилась аншлагу в автобусе. Оказывается, в него перепрыгнули те, кто на трамвае ехал», — рассказывает очевидица Виктория в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

