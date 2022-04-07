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    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минобороны сообщает об итогах ночи

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    Очередную сводку о ходе проведения военной спецоперации на Украине распространило утром 7 апреля российское Министерство обороны.

    В ней говорится о нанесении ударов по украинским объектам военной инфраструктуры, в том числе об уничтожении за ночь четырёх баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Харькова, Николаева, Запорожья и Чугуева. Пять беспилотных летательных аппаратов сбиты в воздухе.

    «Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины», — отмечается в сообщении Минобороны.

    Также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление.

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