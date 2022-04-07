Минобороны сообщает об итогах ночи

Очередную сводку о ходе проведения военной спецоперации на Украине распространило утром 7 апреля российское Министерство обороны.
В ней говорится о нанесении ударов по украинским объектам военной инфраструктуры, в том числе об уничтожении за ночь четырёх баз хранения горюче-смазочных материалов в районах Харькова, Николаева, Запорожья и Чугуева. Пять беспилотных летательных аппаратов сбиты в воздухе.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины», — отмечается в сообщении Минобороны.
Также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление.