На руднике под Мурманском загорелся транспорт, десятки людей эвакуировали

ЧП произошло ночью 7 апреля на руднике по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области. Там загорелось транспортное средство, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



«После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих», — рассказал источник.



По его словам, два отделения горноспасателей прибыли на место и ликвидировали возгорание к 3:17.



По предварительным данным агентства, это случилось в Кировске на руднике, принадлежащем мурманскому АО «Северо-Западная фосфорная компания», которое входит в группу «Акрон».