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    На руднике под Мурманском загорелся транспорт, десятки людей эвакуировали

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    ЧП произошло ночью 7 апреля на руднике по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области. Там загорелось транспортное средство, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    «После возгорания на горизонте 120 метров из рудника выведены на поверхность 112 горнорабочих», — рассказал источник.

    По его словам, два отделения горноспасателей прибыли на место и ликвидировали возгорание к 3:17.

    По предварительным данным агентства, это случилось в Кировске на руднике, принадлежащем мурманскому АО «Северо-Западная фосфорная компания», которое входит в группу «Акрон».

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