Грабитель с рукой в кармане пытался ограбить цветочный магазин в центре Петербурга

Буйный мужчина не нашел доводов для получения выручки из кассы цветочного магазина в Центральном районе и так вошел в раж, что не заметил, как приехал наряд полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, из магазина на улице Марата, 2, накануне около половины восьмого вечера в полицию позвонила флорист. Она, по предварительной информации, сообщила, что в цветочный зашел мужчина, который стал кричать и требовать деньги из кассы. При этом мужчина держал руку в кармане и уверял, что у него при себе нож и пистолет. Женщина отдала ему три тысячи рублей.

