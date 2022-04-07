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    Грабитель с рукой в кармане пытался ограбить цветочный магазин в центре Петербурга

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    Буйный мужчина не нашел доводов для получения выручки из кассы цветочного магазина в Центральном районе и так вошел в раж, что не заметил, как приехал наряд полиции.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 апреля, из магазина на улице Марата, 2, накануне около половины восьмого вечера в полицию позвонила флорист. Она, по предварительной информации, сообщила, что в цветочный зашел мужчина, который стал кричать и требовать деньги из кассы. При этом мужчина держал руку в кармане и уверял, что у него при себе нож и пистолет. Женщина отдала ему три тысячи рублей.

    Когда через полчаса на место прибыл наряд полиции, дебошир всё еще был в помещении. Его задержали и доставили в отдел.

    Там выяснилось, что 21-летний житель Светогорска правоохранительным органам хорошо знаком. Он неоднократно привлекался к ответственности за кражи и на момент задержания находился под подпиской о невыезде по делу о поджоге автомобиля.

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    Комментарии (7)

    kоt-obormot
    Верните "росинку" с их лимонадами.
    vic_5e4cd1938d1a8
    Усмирял в кармане своего друга ...
    А13579
    Сжал … в кулак и пошёл на дело.
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