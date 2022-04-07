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    Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне

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    Граждане России Белоруссии не смогут участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила 6 апреля Бостонская атлетическая ассоциация (ВАА).

    «Россияне и белорусы, которые были допущены к участию в Бостонском марафоне 2022 года или BAA 5K 2022 года в рамках процесса открытой регистрации и в настоящее время проживают в любой из этих стран, не будут допущены к соревнованиям», — говорится в сообщении.

    Гражданам России и Белоруссии, проживающим на территории других стран, разрешат участвовать, но не под флагами РФ и Белоруссии.

    «BAA предпримет разумные попытки вернуть деньги спортсменам из России или Беларуси, которые больше не смогут участвовать, в рамках ограничений, наложенных федеральными и международными санкциями», — отмечают в ассоциации.

    Гражданам Украины, которые зарегистрированы для участия и не смогут этого сделать, предложат возмещение или возможность отложить участие на следующий год.

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    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    Фигня! У нас есть свой марафон! По ЗСД!
    барагузова
    Эти западные комики изолируют себя от цивилизованного мира всё сильнее и сильнее. Как бы мы им зимой гумманитарку не стали поставлять.
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