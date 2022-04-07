Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Граждане России Белоруссии не смогут участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила 6 апреля Бостонская атлетическая ассоциация (ВАА).



«Россияне и белорусы, которые были допущены к участию в Бостонском марафоне 2022 года или BAA 5K 2022 года в рамках процесса открытой регистрации и в настоящее время проживают в любой из этих стран, не будут допущены к соревнованиям», — говорится в сообщении.



Гражданам России и Белоруссии, проживающим на территории других стран, разрешат участвовать, но не под флагами РФ и Белоруссии.

