Россиянам запретили участвовать в Бостонском марафоне

Граждане России Белоруссии не смогут участвовать в Бостонском марафоне в 2022 году, сообщила 6 апреля Бостонская атлетическая ассоциация (ВАА).
«Россияне и белорусы, которые были допущены к участию в Бостонском марафоне 2022 года или BAA 5K 2022 года в рамках процесса открытой регистрации и в настоящее время проживают в любой из этих стран, не будут допущены к соревнованиям», — говорится в сообщении.
Гражданам России и Белоруссии, проживающим на территории других стран, разрешат участвовать, но не под флагами РФ и Белоруссии.
«BAA предпримет разумные попытки вернуть деньги спортсменам из России или Беларуси, которые больше не смогут участвовать, в рамках ограничений, наложенных федеральными и международными санкциями», — отмечают в ассоциации.
Гражданам Украины, которые зарегистрированы для участия и не смогут этого сделать, предложат возмещение или возможность отложить участие на следующий год.