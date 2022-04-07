Тело девочки-инвалида нашли в квартире в Колпино

Следственный комитет и полиция Колпинского района проводят проверку после обнаружения тела 10-летней девочки-инвалида в квартире на Заводском проспекте.



О том, что ребенок, который из-за своего состояния находится на домашнем обучении, не дышит, в скорую сообщили родные около 10 утра накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля.



Откачать девочку медики не смогли и сообщили в полицию.



Подросток воспитывался в полной и благополучной семье.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

