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    Тело девочки-инвалида нашли в квартире в Колпино

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    Следственный комитет и полиция Колпинского района проводят проверку после обнаружения тела 10-летней девочки-инвалида в квартире на Заводском проспекте.

    О том, что ребенок, который из-за своего состояния находится на домашнем обучении, не дышит, в скорую сообщили родные около 10 утра накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля.

    Откачать девочку медики не смогли и сообщили в полицию.

    Подросток воспитывался в полной и благополучной семье.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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