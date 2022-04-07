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    Инженер в Петербурге поставил свою BMW X5 на ремонт, а через месяц её нашли с иностранцем за рулём

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    Угонщика задержали в Красносельском районе Петербурга. Полиция 6 апреля возбудила уголовное дело.

    О происшествии «Фонтанке» стало известно 7 апреля. Злоумышленника на BMW X5 поймали сотрудники ЧОП на проспекте Стачек, 108, в ночь со вторника на среду и вызвали сотрудников МВД. Полицейские, прибыв на место, выяснили, что водитель — 22-летний мужчина, приехавший из одной из азиатских стран, бывших республик СССР. На миграционном учёте он не состоит, официально не работает.

    Хозяин машины, петербуржец, инженер по профессии, написал заявление на следующее утро. Он указал, что около месяца назад поставил свою БМВ 2010 года выпуска на ремонт в автоцентр «Маршал» на проспекте Маршала Жукова. И 5 апреля в 22:30 автомобиль похитил неизвестный преступник.

    Машину осмотрели и передали владельцу под сохранную расписку. Уголовное дело возбуждено по статье 166, часть 1, УК РФ о неправомерном завладении ТС. С иностранца взята подписка о невыезде.

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    Комментарии (1)

    Borze
    А почему не арест? Взять подписку о невыезде у бомжа. Уедет и ручкой помашет на последок.
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