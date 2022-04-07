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    Вызовом скорой закончился урок физкультуры в школе на Васильевском острове

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    Травму головы получил учащийся начальной школы во время урока в школе в Василеостровском районе.

    В начале учебного дня помощь медиков потребовалась 9-летнему учащемуся школы на проспекте КИМа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля. По предварительной информации, ребенок во время урока физкультуры упал с горки.

    В состоянии средней тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу № 2.

    Полиция района после получения телефонограммы из стационара проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

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