Вызовом скорой закончился урок физкультуры в школе на Васильевском острове

Травму головы получил учащийся начальной школы во время урока в школе в Василеостровском районе.



В начале учебного дня помощь медиков потребовалась 9-летнему учащемуся школы на проспекте КИМа, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля. По предварительной информации, ребенок во время урока физкультуры упал с горки.



В состоянии средней тяжести его госпитализировали в детскую городскую больницу № 2.



Полиция района после получения телефонограммы из стационара проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

