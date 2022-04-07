    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -5

    4 м/с, вос

    745мм

    98%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Частоты Euronews занял телеканал «Соловьев.Live»

    34
    Печать

    Новый телеканал «Соловьев.Live» начал вещать на частотах, которые ранее занимал телеканал Euronews, сообщает 7 апреля РИА Новости.

    «Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews («Евроновости») начал вещание круглосуточный телеканал Соловьев.Live», — информирует пресс-служба канала.

    Тематика нового авторского канала, как предполагается, будет связана с информационно-политическими и социально-экономическими вопросами. Он в прямом эфире в режиме 24/7 транслирует новости, в том числе прямые включения, и аналитику, эксклюзивные комментарии. За эфиром можно следить на всех площадках: телевидение, радио, соцсети, мессенджеры, отмечается в сообщении.

    Напомним, Роскомнадзор заблокировал в России сайт телеканала Euronews 21 марта по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (34)

    daisychain
    "Новости, которые мы заслужили". В буквальном и материальном смысле.
    PUtinka
    Рудольфыч и его команда - мощь! Били либерастню на Ютюбе, кошмарят в телеге, доминируют в радиоэфире и начинают вещать в телек из логова предателей! Браво!
    vfhbr
    Euronews и на своих частотах на русском языке продолжает показывать новости Европы и мира. Соловьиным пометом этот популярный международный канал не заткнуть.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний