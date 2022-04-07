Частоты Euronews занял телеканал «Соловьев.Live»

Новый телеканал «Соловьев.Live» начал вещать на частотах, которые ранее занимал телеканал Euronews, сообщает 7 апреля РИА Новости.
«Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews («Евроновости») начал вещание круглосуточный телеканал Соловьев.Live», — информирует пресс-служба канала.
Тематика нового авторского канала, как предполагается, будет связана с информационно-политическими и социально-экономическими вопросами. Он в прямом эфире в режиме 24/7 транслирует новости, в том числе прямые включения, и аналитику, эксклюзивные комментарии. За эфиром можно следить на всех площадках: телевидение, радио, соцсети, мессенджеры, отмечается в сообщении.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал в России сайт телеканала Euronews 21 марта по требованию Генпрокуратуры по статье 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».