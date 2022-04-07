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    Россиянам хотят разрешить получать наличными часть материнского капитала

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    Россиянам могут разрешить получать до 5% материнского капитала из его остатков наличными деньгами. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму весной, пишут 7 апреля «Известия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, участвовавшей в разработке проекта, это касается всех семей, имеющих право на маткапитал (а не только малоимущих), которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.

    «Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону», — сказала Татьяна Буцкая.

    Деньги, по данным издания, планируется выдавать однократно. Их можно будет потратить на определенные нужды, их перечень, как предполагается, правительство утвердит дополнительно.

    В 2022 году материнский капитал составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного, и 693,1 тысячи — на второго. Семьи с низким доходом сейчас могут получать часть суммы наличными (в размере регионального детского прожиточного минимума) как ежемесячную выплату.

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    Комментарии (5)

    Инкогнито2021
    Размножайтесь!!! Стране нужны рабы
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