Россиянам хотят разрешить получать наличными часть материнского капитала

Россиянам могут разрешить получать до 5% материнского капитала из его остатков наличными деньгами. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму весной, пишут 7 апреля «Известия».



По словам первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, участвовавшей в разработке проекта, это касается всех семей, имеющих право на маткапитал (а не только малоимущих), которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений.



«Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону», — сказала Татьяна Буцкая.

