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    NYT: В НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

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    Страны НАТО, предполагая, что конфликт на Украине вступает в неопределенную стадию и будет долгим и мучительным, разделились во мнениях относительно того, какие действия лучше предпринимать на следующем этапе, пишет 6 апреля New York Times.

    «По словам двух высокопоставленных западных чиновников, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытки поставить Россию на колени. Они обеспокоены тем, что всё, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход конфликта, скорее всего, будет неприятным — процесс прекращения огня будет изнурительным. <...> По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения <...>», — говорится в публикации.

    Министры иностранных дел стран НАТО, встретившись на этой неделе, чтобы обсудить планы, согласны в одном: конфликт далёк от завершения. По мнению официальных лиц, на переключение внимания российских сил на восток уйдёт несколько недель.

    «На ряде фронтов у нас явно меняется динамика поля боя», — заявил журналистам госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен. По его словам, встречи НАТО будут посвящены новым способам поддержки Украины и «оказания давления на Россию» и Путина. На этих встречах, пишет газета, речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (1)

    барагузова
    "Польша и страны Балтии"... аж утренним чаем через ноздри прыснула! и почему-то всегда вспоминается соседская собачка со злостью волка, но ножками таракана.
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