NYT: В НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

Страны НАТО, предполагая, что конфликт на Украине вступает в неопределенную стадию и будет долгим и мучительным, разделились во мнениях относительно того, какие действия лучше предпринимать на следующем этапе, пишет 6 апреля New York Times.



«По словам двух высокопоставленных западных чиновников, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытки поставить Россию на колени. Они обеспокоены тем, что всё, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход конфликта, скорее всего, будет неприятным — процесс прекращения огня будет изнурительным. <...> По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения <...>», — говорится в публикации.

