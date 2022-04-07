NYT: В НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией

Страны НАТО, предполагая, что конфликт на Украине вступает в неопределенную стадию и будет долгим и мучительным, разделились во мнениях относительно того, какие действия лучше предпринимать на следующем этапе, пишет 6 апреля New York Times.
«По словам двух высокопоставленных западных чиновников, страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попытки поставить Россию на колени. Они обеспокоены тем, что всё, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности. Но другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход конфликта, скорее всего, будет неприятным — процесс прекращения огня будет изнурительным. <...> По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения <...>», — говорится в публикации.
Министры иностранных дел стран НАТО, встретившись на этой неделе, чтобы обсудить планы, согласны в одном: конфликт далёк от завершения. По мнению официальных лиц, на переключение внимания российских сил на восток уйдёт несколько недель.
«На ряде фронтов у нас явно меняется динамика поля боя», — заявил журналистам госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен. По его словам, встречи НАТО будут посвящены новым способам поддержки Украины и «оказания давления на Россию» и Путина. На этих встречах, пишет газета, речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».