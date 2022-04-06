Что. Это. Было. СКА вел 2:0, но пропустил за девять минут пять шайб от ЦСКА и проиграл

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





Пока в Восточной конференции соперники веселились от души, забивая по десять шайб за матч, на Западе счет 2:1 стал уже почти традицией. Вот и третья игра между СКА и ЦСКА, казалось, шла к похожему результату, но в третьем периоде что-то пошло не так.

На третий матч СКА зафиксировал в заявке то, что произошло по ходу второй игры: место в центре первого звена занял 21-летний Захар Бардаков. В свою очередь 35-летний Лео Комаров отправился в четвертое. У ЦСКА место капитана Сергея Андронова занял Семен Панкратов.



В предыдущем матче СКА полностью переиграл соперника и счет мог быть гораздо крупнее, если бы не отменная игра вратаря московский армейцев Ивана Федотова. Сергей Федоров на пресс-конференции пообещал подумать над этой проблемой и что-то сделать за неполные два дня ему точно удалось, но проявилось это не сразу.

Игра началась практически на равных. Москвичи разве что старались чаще играть в тело и активнее использовали силовые приемы. Во второй половине первого периода удаление Слепышева немного сбило настрой столичной команды. Само удаление СКА реализовать не сумел, но удалось измотать соперника. За четыре секунды до финала первого игрового отрезка Никита Гусев в ходе позиционной атаки на опыте подкараулил шайбу в центре зоны и отправил ее в ворота.

Выйдя после перерыва, ЦСКА вновь сумел выровнять игру, но шайба по-прежнему не хотела заходить в ворота петербуржцев. В этой ситуации второй гол СКА оказался, как нельзя кстати. Обладатель Кубка Стэнли Александр Волков умело выцарапал шайбу у защитников ЦСКА в их зоне и сходу бросил точно в цель.



Московские армейцы почти сразу получили шанс сократить отставание. Судья наказал защитника СКА Оскара Фантенберга за задержку шайбы руками буллитом. Но Ларс Юханссон легко справился с броском, который исполнил Антон Слепышев.

Казалось, что все идет неплохо для СКА, но в третьем периоде случился настоящий кошмар для команды Романа Ротенберга. Петербуржцы допустили целый ряд грубых и результативных ошибок, пропустив шесть шайб. Начало голевой феерии москвичей положил бросок Максима Сокрина с нулевого угла: шайба попала в руку голкиперу, а оттуда - в ворота. Вторую забил Никита Нестеров, после выхода один на один с голкипером. Третью - Александр Попов после молниеносной контратаки. Далее защитник Степан Фальковский увлекся атакой и не успел вернуться в свою зону. Этим воспользовался Павел Карнаухов - автор четвертой шайбы. Пятую в большинстве забил Антон Слепышев. И все это за девять минут. Последняя, шестая шайба залетела уже в пустые ворота СКА, когда петербуржцы решили потренировать игру «6 на 5». Итог - поражение со счетом 2:6.



Петербуржцы имели отличные шансы повести в серии, но теперь проигрывают сами 1-2. Четвертая игра пройдет в Москве 8 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»