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    Мировые цены на нефть увеличили темпы падения

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    Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent упала на 4,4% и составила $100,54 за баррель впервые с 17 марта. Цена на майский фьючерс нефти WTI снизилась на 5,72% и составила $97,16 за баррель по итогам торгов на лондонской бирже ICE, сообщает 6 апреля ТАСС.

    На фоне ситуации на Украине западные страны обсуждают возможность отказа от российской нефти, США уже ввели запрет на импорт энергоносителей из РФ. The Wall Street Journal писала, что Джо Байден якобы пытался связаться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном. Однако те отказались наращивать объемы добычи нефти, чтобы заместить российское сырье.

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    Комментарии (5)

    263306601
    США только на это неделе закупались нефтью РФ в тройном объеме... и продолжают, такое ощущение, что с трибун кричат одно и не понятно для кого, а на самом деле делают то, что им надо....
    Антител
    Сразу не получится, но через годик другой ... Хана наживе!
    Piter Russo
    Что-то пока темпа не видно... некоторые колебания.. а на носу сезон роста потребления топлива.
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