ЦСКА разгромил СКА в третьем матче полуфинала

Победой хоккейного клуба ЦСКА завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА. Встреча проходила 6 апреля в Москве.
ЦСКА выиграл со счетом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0). Голы за московский клуб забили Максим Соркин (42 и 59 минуты), Никита Нестеров (46), Александр Попов (50), Павел Карнаухов (50), Антон Слепышев (51). У СКА отличились Никита Гусев (20) и Александр Волков (31).
Таким образом, счет в серии стал 2–1 в пользу ЦСКА. В финал выйдет команда, первой выигравшая четыре матча. Следующая встреча соперников пройдет также в Москве 8 апреля.