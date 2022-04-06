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    ЦСКА разгромил СКА в третьем матче полуфинала

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    Победой хоккейного клуба ЦСКА завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА. Встреча проходила 6 апреля в Москве.

    ЦСКА выиграл со счетом 6:2 (0:1, 0:1, 6:0). Голы за московский клуб забили Максим Соркин (42 и 59 минуты), Никита Нестеров (46), Александр Попов (50), Павел Карнаухов (50), Антон Слепышев (51). У СКА отличились Никита Гусев (20) и Александр Волков (31).

    Таким образом, счет в серии стал 2–1 в пользу ЦСКА. В финал выйдет команда, первой выигравшая четыре матча. Следующая встреча соперников пройдет также в Москве 8 апреля.

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