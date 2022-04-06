В Госдуму внесли законопроект о праве Генпрокуратуры лишать лицензии СМИ

Законопроект, позволяющий Генпрокуратуре отзывать лицензию у российских СМИ и блокировать их сайты, внесли в Госдуму 6 апреля. Также надзорное ведомство предлагается наделить правом отзывать аккредитации иностранных СМИ в России в ответ на блокировку российских СМИ за рубежом. Документ размещен на официальном сайте парламента.
Депутаты предлагают дополнить ФЗ «О СМИ» статьей 56.2, в которой перечислены все возможные фейки, появление которых на страницах изданий и повлечет отзыв регистрации.
В первую очередь речь идет про распространяемую под видом достоверной ложную информацию в целом, «если это создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия».
Также отзыв лицензии и блокировка предусмотрена за фейки об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты мира и порядка не только в стране, но и за ее пределами. Также речь и о трансграничной деятельности государственных органов.
Ответственность также предлагается ввести за призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Отзыв лицензии может последовать за оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
Процедура предполагает направление Генпрокурором РФ или же его заместителем требования в Роскомнадзор, который прекращает действие лицензий на вещание или регистрацию СМИ.