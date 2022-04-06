В Госдуму внесли законопроект о праве Генпрокуратуры лишать лицензии СМИ

Законопроект, позволяющий Генпрокуратуре отзывать лицензию у российских СМИ и блокировать их сайты, внесли в Госдуму 6 апреля. Также надзорное ведомство предлагается наделить правом отзывать аккредитации иностранных СМИ в России в ответ на блокировку российских СМИ за рубежом. Документ размещен на официальном сайте парламента.



Депутаты предлагают дополнить ФЗ «О СМИ» статьей 56.2, в которой перечислены все возможные фейки, появление которых на страницах изданий и повлечет отзыв регистрации.



В первую очередь речь идет про распространяемую под видом достоверной ложную информацию в целом, «если это создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия».

