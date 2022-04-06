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    Полиция показала миллионеров, подозреваемых в обмане петербурженки. Пугать долгами и чинами могли не только её

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    Оперативники уголовного розыска задержали четверых мужчин по подозрению в хищении денег у жительницы Петербурга. Найденное у них намекает, что женщина — не единственная, кому квартет рассказывал сказки про кредиты и полицейских.

    Фотографии задержанных ГУ МВД по Петербургу и области публикует 6 апреля. На мужчин, изображённых на снимке, вышли после заявления 45-летней петербурженки, у которой похитили 340 тысяч рублей.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Схема известна: женщине позвонили из банка и предупредили, что на неё будто бы пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, ей предложили действовать на опережение и сделать это самостоятельно. Для убедительности в тандеме с «банковскими служащими» выступали те, кто называл себя сотрудниками правоохранительных органов.

    4 апреля подозреваемых задержали, в местах их обитания провели обыски. Из квартир и коммерческих помещений изъяли десятки банковских карт, за сотню сим-карт, паспорта, свидетельства о регистрации транспорта, «одноразовые» телефоны и миллион рублей — 250 тысяч в рублях и 9 500 в долларах.

    Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Полицейские ищут возможных жертв и просят присмотреться к фигурантам.

    «Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников и иных эпизодов преступной деятельности», — сообщили «Фонтанке» в главке.

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