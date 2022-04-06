Полиция показала миллионеров, подозреваемых в обмане петербурженки. Пугать долгами и чинами могли не только её

Оперативники уголовного розыска задержали четверых мужчин по подозрению в хищении денег у жительницы Петербурга. Найденное у них намекает, что женщина — не единственная, кому квартет рассказывал сказки про кредиты и полицейских.

Фотографии задержанных ГУ МВД по Петербургу и области публикует 6 апреля. На мужчин, изображённых на снимке, вышли после заявления 45-летней петербурженки, у которой похитили 340 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





Схема известна: женщине позвонили из банка и предупредили, что на неё будто бы пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, ей предложили действовать на опережение и сделать это самостоятельно. Для убедительности в тандеме с «банковскими служащими» выступали те, кто называл себя сотрудниками правоохранительных органов.

