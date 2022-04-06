УАЗ с тремя детьми в салоне застрял на ночь глядя в лесу в Ленобласти

Специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти вытащили автомобиль, застрявший на лесной дороге у поселка Радофинниково. В салоне были мужчина и несколько детей.
Как сообщают в группе АСС ЛО 6 апреля, неприятная ситуация произошла накануне вечером. Помощь сотрудников скорой помощи не потребовалась.
47news отмечает, что в салоне были отец с тремя детьми — 11-летней дочерью и малышами 3 и 2,5 лет. Мужчина ездил на осмотр участка в СНТ «Прибой». По пути домой машина забуксовала в смеси из снега и грязи, на тот момент было уже около восьми вечера.
«На дороге — сплошная чача. Такое ощущение, что снег в СНТ в этом году не убирали ни разу. Я вызвал спасателей, закинул детей в коляску и пошел бомбить по всем домам, искать помощь. Думал, если соляра кончится, мы замерзнем», — рассказал собеседник издания Иван.
На помощь мужчине пришел председатель соседнего садоводства Анатолий, который взял свою машину и попытался вытянуть джип с помощью троса. Он также потерпел неудачу — его автомобиль погряз в снегу.
Оба оставили детей в доме под присмотром супруги Анатолия и отправились за УАЗом. Пока ходили — на это ушло чуть больше пары часов — к месту подъехали спасатели, которые и вытащили автомобили спустя 25 минут. После этого они сопроводили Ивана с детьми до трассы.