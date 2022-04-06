УАЗ с тремя детьми в салоне застрял на ночь глядя в лесу в Ленобласти

Специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти вытащили автомобиль, застрявший на лесной дороге у поселка Радофинниково. В салоне были мужчина и несколько детей.



Как сообщают в группе АСС ЛО 6 апреля, неприятная ситуация произошла накануне вечером. Помощь сотрудников скорой помощи не потребовалась.



47news отмечает, что в салоне были отец с тремя детьми — 11-летней дочерью и малышами 3 и 2,5 лет. Мужчина ездил на осмотр участка в СНТ «Прибой». По пути домой машина забуксовала в смеси из снега и грязи, на тот момент было уже около восьми вечера.

