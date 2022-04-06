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    УАЗ с тремя детьми в салоне застрял на ночь глядя в лесу в Ленобласти

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    Специалисты аварийно-спасательной службы Ленобласти вытащили автомобиль, застрявший на лесной дороге у поселка Радофинниково. В салоне были мужчина и несколько детей.

    Как сообщают в группе АСС ЛО 6 апреля, неприятная ситуация произошла накануне вечером. Помощь сотрудников скорой помощи не потребовалась.

    47news отмечает, что в салоне были отец с тремя детьми — 11-летней дочерью и малышами 3 и 2,5 лет. Мужчина ездил на осмотр участка в СНТ «Прибой». По пути домой машина забуксовала в смеси из снега и грязи, на тот момент было уже около восьми вечера.

    «На дороге — сплошная чача. Такое ощущение, что снег в СНТ в этом году не убирали ни разу. Я вызвал спасателей, закинул детей в коляску и пошел бомбить по всем домам, искать помощь. Думал, если соляра кончится, мы замерзнем», — рассказал собеседник издания Иван.

    На помощь мужчине пришел председатель соседнего садоводства Анатолий, который взял свою машину и попытался вытянуть джип с помощью троса. Он также потерпел неудачу — его автомобиль погряз в снегу.

    Оба оставили детей в доме под присмотром супруги Анатолия и отправились за УАЗом. Пока ходили — на это ушло чуть больше пары часов — к месту подъехали спасатели, которые и вытащили автомобили спустя 25 минут. После этого они сопроводили Ивана с детьми до трассы.

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    Комментарии (4)

    atf
    Хм.... Посмотрев фото и почитав текст с другого источника можно сделать вывод что они застряли никак не на УАЗике, на Дастер больше похоже и Навара соседа. Патриот реабилитирован. УРА!
    prohor1969
    Что же там за товарисч, который не знает о ВНД????
    Ну а также, судя по всему подобной техникой управлять не умеет, не говоря уже о том, чтобы правильно воспользоваться всеми приблудами внедорожника.
    П.С. Ещё небось и резина штатная всесезонка до кучи
    Главный спец по технике консервации
    UAZ застрял на дороге. С одной стороны - гордость берет за Отечество (ни один абрамс, значить, не проедет), с другой - пичаль берет за Отечественный вездеходный автопром.
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