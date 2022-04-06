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    В Петербурге брат с сестрой заплатят 600 тысяч за лукавство на таможне почти на 13 миллионов

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    Кировский районный суд Петербурга признал виновными в уклонении от уплаты таможенных платежей брата и сестру. Штраф кратно меньше сэкономленного на границе.

    О приговоре 6 апреля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Согласно материалам дела, в ноябре 2016 года бенефициар коммерческой организации, которая специализировалась на таможенном оформлении, вместе с родственницей представили на Турухтанном таможенном посту декларации, в которых схитрили с описанием иностранного товара.

    Экономия на таможенных платежах составила более 12,7 миллиона рублей. Суд назначил каждому из фигурантов штраф в размере 300 тысяч рублей. Это минимальное денежное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 194 УК.

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