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    Прохудившуюся трубу чинят в центре Петербурга. В зоне работ — сотня домов

    Теплоэнергетики меняют ненадежный участок трубы горячего водоснабжения в центре Петербурга. Жителям обещают, что замёрзнуть ночью им не дадут.

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    О коммунальной аварии «Фонтанке» 6 апреля сообщили читатели. Бригаду заметили у Невского проспекта, 147, в аварийной службе заявили, что проблемы с горячей водой и температурой батарей будут в сотне домов.

    Труба находится в ведении «Теплосети Санкт-Петербурга». В компании рассказали, что ремонт идёт на Тележной улице, 28, с десяти часов утра среды. Закончить его планируют сегодня к 23:00. Обычно после этого требуется ещё некоторое время на то, чтобы УК переключили задвижки на внутридомовых системах.

    По данным «Фонтанки», в зоне работ 103 дома.

    «Управляющим компаниям предоставлена возможность переключения потребителей на резервную схему теплоснабжения. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя», — сообщили в «Теплосети».

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