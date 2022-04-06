Прохудившуюся трубу чинят в центре Петербурга. В зоне работ — сотня домов

О коммунальной аварии «Фонтанке» 6 апреля сообщили читатели. Бригаду заметили у Невского проспекта, 147, в аварийной службе заявили, что проблемы с горячей водой и температурой батарей будут в сотне домов.



Труба находится в ведении «Теплосети Санкт-Петербурга». В компании рассказали, что ремонт идёт на Тележной улице, 28, с десяти часов утра среды. Закончить его планируют сегодня к 23:00. Обычно после этого требуется ещё некоторое время на то, чтобы УК переключили задвижки на внутридомовых системах.

