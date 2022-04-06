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    Всероссийская федерация волейбола готовит иск на 80 млн долл. из-за отмены ЧМ в России

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    Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена через Спортивный арбитражный суд (CAS) отсудить 80 миллионов долларов из-за отмены чемпионата мира, который должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Об этом 6 апреля сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального секретаря Александра Яременко.

    «Готовим иск в CAS, последнюю неделю над этим идет работа, есть технические трудности: сформировать заявление, оплатить работу адвокатов. Сумма компенсации — около 80 миллионов долларов», — заявил Яременко.

    Чемпионат мира планировалось провести с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Однако в марте из-за ситуации на Украине Международная федерация волейбола (FIVB) лишила Россию права проведения турнира.

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    Комментарии (10)

    Профессор Тарантога
    Судитесь, Шура! Судитесь!
    Local
    А почему в долларах? Россия же вводит расчёты в рублях!
    274570806
    А че не 800 млн?! Результат одинаковый будет, но хоть попытались-бы
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