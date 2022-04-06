Всероссийская федерация волейбола готовит иск на 80 млн долл. из-за отмены ЧМ в России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) намерена через Спортивный арбитражный суд (CAS) отсудить 80 миллионов долларов из-за отмены чемпионата мира, который должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября. Об этом 6 апреля сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на генерального секретаря Александра Яременко.



«Готовим иск в CAS, последнюю неделю над этим идет работа, есть технические трудности: сформировать заявление, оплатить работу адвокатов. Сумма компенсации — около 80 миллионов долларов», — заявил Яременко.

