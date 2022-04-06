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    В Литве пруд рядом с российским посольством окрасили в кровавый цвет

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    В Вильнюсе активисты залили красной краской пруд около российского посольства в знак протеста против боевых действий на территории Украины, сообщает литовский портал Delfi 6 апреля.

    В озере также провели перформанс, в котором приняла участие чемпионка Олимпийских игр Рута Мейлутите.

    Фото: Кадр из видео/Rūta Meilutytė/Twitter
    Фото: Кадр из видео/Rūta Meilutytė/Twitter
    Фото: Кадр из видео/Rūta Meilutytė/Twitter
    Фото: Кадр из видео/Rūta Meilutytė/Twitter
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    Как рассказали в полиции округа, акция протеста согласована с властями. Воду окрасили специальным красителем, который не навредит животным и растениям. Аналогичным веществом водоемы города красят в зеленый цвет в день святого Патрика.

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    Комментарии (3)

    Леонтий
    Я знал что литовцы не самая интеллектуальная нация,но это уже как то с перебором.Еще можно пруд в синий и жёлтый покрасить а на берегах беженцев поселить,в палатках,и гарно спивать хором "Що не вмерла Украина".
    барагузова
    гретта трупберг поддерживает?
    Pupin
    Что за вещество такое?
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