В Литве пруд рядом с российским посольством окрасили в кровавый цвет

В Вильнюсе активисты залили красной краской пруд около российского посольства в знак протеста против боевых действий на территории Украины, сообщает литовский портал Delfi 6 апреля.
В озере также провели перформанс, в котором приняла участие чемпионка Олимпийских игр Рута Мейлутите.
Как рассказали в полиции округа, акция протеста согласована с властями. Воду окрасили специальным красителем, который не навредит животным и растениям. Аналогичным веществом водоемы города красят в зеленый цвет в день святого Патрика.