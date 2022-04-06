Рынок потребкредитов в России обвалился до уровня 2015 года

Рынок потребительского кредитования в России скатился до уровня 2015 года. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РБК.



По данным агентства, в марте россияне взяли кредитов наличными на сумму 76,3 миллиарда рублей, что на 86,3% меньше, чем месяцем ранее. Уменьшилось и количество выданных кредитов — 454,9 тыс, это на 71,8% меньше, чем в феврале.



Даже в коронавирусный 2020 год показатели были втрое выше, чем на фоне спецоперации на Украине: за первый месяц локдауна клиенты вынесли из банков 220,2 миллиарда рублей полученной в кредит наличности.

