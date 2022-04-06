Рынок потребкредитов в России обвалился до уровня 2015 года

Рынок потребительского кредитования в России скатился до уровня 2015 года. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РБК.
По данным агентства, в марте россияне взяли кредитов наличными на сумму 76,3 миллиарда рублей, что на 86,3% меньше, чем месяцем ранее. Уменьшилось и количество выданных кредитов — 454,9 тыс, это на 71,8% меньше, чем в феврале.
Даже в коронавирусный 2020 год показатели были втрое выше, чем на фоне спецоперации на Украине: за первый месяц локдауна клиенты вынесли из банков 220,2 миллиарда рублей полученной в кредит наличности.
Трепещет и автокредитование. В марте банки заключили договоров всего на 21 миллиард рублей, что на 80% меньше, чем в феврале.
Зато кредитование в точках продаж сбавило темпы не столь значительно. Но разве что в количественном исчислении: в марте ссуду на покупку товаров получили 671,5 тыс. заявителей, что всего на 8,6% меньше, чем в феврале. В рублевом исчислении март не был столь богат на объем выданных ссуд: 14,4 млрд руб., что вдвое меньше февральских показателей.