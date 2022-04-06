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    «Тараканы!» объявили о роспуске группы после отмены концертов

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    Московская панк-группа «Тараканы!» сообщила, что прекращает свое существование. Объявление об этом появилось на официальной странице группы в соцсетях 6 апреля. Музыканты рассказали, что этому решению предшествовали неоднократные отмены концертов, якобы из-за попадания группы в неофициальные списки запрещенных коллективов.

    Весной 2022 года «Тараканы!» планировали прощальный тур. Он должен был подвести итог тридцатилетнему существованию коллектива и дать возможность фанатам в последний раз увидеть вживую любимых исполнителей. Однако площадки отказывались от концертов под разными предлогами.

    После начала спецоперации России на Украине группа решила отменить все концерты и объявить о роспуске без прощального тура.

    «Группа объявляет о прекращении своей деятельности», — написано в обращении.

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    Комментарии (2)

    Яхта
    Пойду послухаю, что за потеря...
    274431348
    прикольная группа
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