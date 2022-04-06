«Тараканы!» объявили о роспуске группы после отмены концертов

Московская панк-группа «Тараканы!» сообщила, что прекращает свое существование. Объявление об этом появилось на официальной странице группы в соцсетях 6 апреля. Музыканты рассказали, что этому решению предшествовали неоднократные отмены концертов, якобы из-за попадания группы в неофициальные списки запрещенных коллективов.



Весной 2022 года «Тараканы!» планировали прощальный тур. Он должен был подвести итог тридцатилетнему существованию коллектива и дать возможность фанатам в последний раз увидеть вживую любимых исполнителей. Однако площадки отказывались от концертов под разными предлогами.

