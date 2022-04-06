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    В 2022 году в Петербурге родились пять троен и 161 двойня

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    С начала 2022 года в Петербурге на свет появились пять троен и 161 двойня. Об этом 6 апреля сообщает городской комитет по здравоохранению.

    По данным ведомства, всех женщин с многоплодной беременностью направляют в роддом №17 для скрининговых исследований, таким пациенткам уделяется особое внимание.

    Отмечается, что в Петербурге за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году выполнили 4 440 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), на свет появилось 2 414 детей.

    «Всего состоялось 2 191 родов после ЭКО, что составляет примерно четыре процента от общего количества родов в учреждениях всех форм собственности и ведомственной принадлежности», — добавили в ведомстве.

    Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно «в пробирке». Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение двух-пяти дней, после чего его переносят в полость матки для дальнейшего развития.

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    Комментарии (3)

    Профессор Тарантога
    Надо радиоактивный фон проверить.....В местах рождения двоен и троен.....
    whitehorse
    Для такого количества двоен должно было получиться 2-3 тройни. Хм, сколько их по ЭКО, интересно..
    фру
    будущие бойцы.
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