В 2022 году в Петербурге родились пять троен и 161 двойня

С начала 2022 года в Петербурге на свет появились пять троен и 161 двойня. Об этом 6 апреля сообщает городской комитет по здравоохранению.



По данным ведомства, всех женщин с многоплодной беременностью направляют в роддом №17 для скрининговых исследований, таким пациенткам уделяется особое внимание.



Отмечается, что в Петербурге за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году выполнили 4 440 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), на свет появилось 2 414 детей.



«Всего состоялось 2 191 родов после ЭКО, что составляет примерно четыре процента от общего количества родов в учреждениях всех форм собственности и ведомственной принадлежности», — добавили в ведомстве.