С начала спецоперации суды Петербурга оштрафовали около 3 тысяч участников акций и арестовали 913 человек

Оштрафованных на сегодняшний день — 2 857 человек, арест в качестве наказания суд избрал для 913 участников несогласованных мероприятий, обязательные работы — для 138. Всего же с 24 февраля в суды поступило 4 772 административных дела, 200 из них были прекращены. В 576 случаях материалы вернули, 82 рассмотрения отложены, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

В среду, 6 апреля, Октябрьский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Анну Журавлеву, которая продемонстрировала плакат у Исаакиевской площади в субботу и дискредитировала им использование ВС РФ в ДНР И ЛНР (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).