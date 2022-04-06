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    С начала спецоперации суды Петербурга оштрафовали около 3 тысяч участников акций и арестовали 913 человек

    Около трех тысяч человек получили штрафы после несогласованных акций в Петербурге. В объединённой пресс-службе городских судов 6 апреля пояснили, что счёт ведется от начала спецоперации.

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    Оштрафованных на сегодняшний день — 2 857 человек, арест в качестве наказания суд избрал для 913 участников несогласованных мероприятий, обязательные работы — для 138. Всего же с 24 февраля в суды поступило 4 772 административных дела, 200 из них были прекращены. В 576 случаях материалы вернули, 82 рассмотрения отложены, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

    В среду, 6 апреля, Октябрьский райсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей Анну Журавлеву, которая продемонстрировала плакат у Исаакиевской площади в субботу и дискредитировала им использование ВС РФ в ДНР И ЛНР (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

    Московский райсуд по аналогичной статье КоАП оштрафовал на 50 тысяч Константина Надеина. Поводом стало его появление в субботу на Бассейной в толстовке с пацифистской надписью. Денежное наказание суд избрал с оглядкой на то, что молодой человек 30 марта уже был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, «однако выводов для себя не сделал».

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