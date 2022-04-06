МСЭ для установления и продления инвалидности станет обезличенной и заочной не только на период пандемии

На смену действующему до 1 июля упрощённому порядку установления и подтверждения инвалидности придут правила, введенные новым постановлением. Они будут вводиться в три этапа. Об этом сообщается 6 апреля на сайте правительства РФ.
I этап
С 1 июля 2022 года люди с ограниченными возможностями смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Первый вариант — очный, надо записаться на комиссию в МСЭ и прийти на нее в назначенное время. Второй — заочный, все необходимые для оформления инвалидности документы поступают из клиник в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. До пандемии был возможен только второй вариант. Первый появился, когда пришла эпидемия коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.
Однако личное присутствие при оформлении инвалидности потребуется:
— если обнаружится несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу;
— если появится необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования;
— если пациент живет в интернате;
— если инвалиду требуется корректировка индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
II этап
С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет дистанционно, через интернет-сервисы. Эта возможность предусмотрена для тех, кто не согласен с решением бюро МСЭ и намерен его обжаловать в вышестоящих учреждениях, а также пройти экспертизу повторно. Пациент будет находиться в своем МСЭ, сотрудники которого должны предоставить техническую возможность для общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы.
III этап
С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет обезличенной. Это сделает ее максимально независимой.
То есть сотрудники МСЭ будут иметь доступ только к медицинским документам, в которых не указываются персональные данные. Направления на проведение экспертизы будут распределяться через информационную систему между бюро МСЭ всех регионов России, независимо от места жительства самого гражданина. Только по итогам экспертизы, когда решение уже вынесено, персональные данные появятся в готовом документе — справке об инвалидности с указанием группы и ИПР. А решение будет доступно инвалиду в личном кабинете на портале госуслуг или направляется по почте. В случае несогласия с вынесенным решением человек может его обжаловать в бюро МСЭ по месту жительства. Его сотрудники должны будут провести очную экспертизу.