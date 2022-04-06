МСЭ для установления и продления инвалидности станет обезличенной и заочной не только на период пандемии

На смену действующему до 1 июля упрощённому порядку установления и подтверждения инвалидности придут правила, введенные новым постановлением. Они будут вводиться в три этапа. Об этом сообщается 6 апреля на сайте правительства РФ.

I этап

С 1 июля 2022 года люди с ограниченными возможностями смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Первый вариант — очный, надо записаться на комиссию в МСЭ и прийти на нее в назначенное время. Второй — заочный, все необходимые для оформления инвалидности документы поступают из клиник в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. До пандемии был возможен только второй вариант. Первый появился, когда пришла эпидемия коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения.



Однако личное присутствие при оформлении инвалидности потребуется:

— если обнаружится несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу;

— если появится необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования;

— если пациент живет в интернате;

— если инвалиду требуется корректировка индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

II этап

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет дистанционно, через интернет-сервисы. Эта возможность предусмотрена для тех, кто не согласен с решением бюро МСЭ и намерен его обжаловать в вышестоящих учреждениях, а также пройти экспертизу повторно. Пациент будет находиться в своем МСЭ, сотрудники которого должны предоставить техническую возможность для общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы.

III этап

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет обезличенной. Это сделает ее максимально независимой.

