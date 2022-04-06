В России создадут службу психологической помощи для пациентов с постковидом

Минздрав и главные внештатные специалисты ведомства до 4 мая проработают вопрос об организации службы, которая будет оказывать психологическую помощь пациентам с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют поручения, сформулированные по итогам заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Как сообщает 6 апреля «Интерфакс», ссылаясь на протокол совещания, предоставленный журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, чиновникам поручили обдумать систему выявления групп риска среди таких пациентов.



Федеральному министерству труда и социальным ведомствам регионов поручили предоставить в совет предложения по оказанию социально-психологических услуг гражданам с постковидным синдромом, проживающим в стационарах. Кроме того, их попросили продумать механизм допуска в эти учреждения волонтеров и родственников в периоды карантина для того, чтобы у больных не развивались тревожно-депрессивные расстройства из-за отсутствия социальных контактов.

Отмечается, что Минздраву, Минтруду и Минпросвещения также рекомендовали изучить опыт организации системы профилактики эмоционального выгорания у медиков. Им также предложили подготовить предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медработников.

Добавим, с июля 2021 года в России развернута программа глубокой диспансеризации для переболевших COVID-19. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить психиатрическую помощь переболевшим коронавирусом в систему обязательного медицинского страхования.

