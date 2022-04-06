В каком городе самое сильное экосообщество — определит всероссийский конкурс «Устойчивая чистота»

Конкурс будет проходить до конца октября 2022 года. Принять участие в нём могут экоактивисты и лидеры экосообществ из всех регионов России. А неравнодушные россияне могут присоединиться к турнирам, помочь лидеру на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.



«Мы хотим, чтобы экоактивисты России растили экологические волонтерские сообщества, развивали территории, вели экопросветительскую деятельность, в том числе в вопросах раздельного сбора отходов, принципах бережного потребления и устойчивого развития», — сказал руководитель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

