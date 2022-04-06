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    В каком городе самое сильное экосообщество — определит всероссийский конкурс «Устойчивая чистота»

    Петербургский экопроет «Чистые игры» запустил всероссийский конкурс «Устойчивая чистота». В ходе соревнований будут определены города, в которых экоактивисты делают устойчивые и экологические практики сильнее, развивают территории и скрепляют образовавшиеся экосообщества.

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    Конкурс будет проходить до конца октября 2022 года. Принять участие в нём могут экоактивисты и лидеры экосообществ из всех регионов России. А неравнодушные россияне могут присоединиться к турнирам, помочь лидеру на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.

    «Мы хотим, чтобы экоактивисты России растили экологические волонтерские сообщества, развивали территории, вели экопросветительскую деятельность, в том числе в вопросах раздельного сбора отходов, принципах бережного потребления и устойчивого развития», — сказал руководитель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.

    Участники будут соревновать в 11 номинациях. Среди них: «Лучший организатор-новичок», «Лучший организатор «Чистых игр» в малых городах», «Самое многочисленное мероприятие», «Лучшее развитие территории», «Лучший региональный эковолонтерский проект» и др.

    При оценке будет учитываться количество организованных игр, общее количество участников, вес собранного мусора, участие в форумах, выставках, конференциях и многое другое. И даже привлечение на игру представителей органов власти может принести существенный бонус. Например, если конкурсантам удастся привлечь к играм главу города, то можно заработать 40 баллов, а если самого президента — то целых 100.

    Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с его положением можно на официальном сайте мероприятия. За новостями можно следить в группе «Чистых игр» «ВКонтакте».

    «Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвуют от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. С 2014 года прошло более 1 272 таких игр в 24 странах мира.

    Результатами «Чистых игр» являются не только очистка лесов и берегов водоемов, но и вовлечение населения в волонтёрство, экопросвещение, а также благоустройство и развитие территорий. Эти результаты соответствуют Целям устойчивого развития ООН — ЦУР 11, 12, 14 и 17. А также задачам, которые были сформулированы в рамках российских национальных проектов «Экология» (федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов»), «Образование» (федеральный проект «Социальная активность»), «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»).

    «Чистые игры» стали финалистом международной премии Energy Globe Award в категории «Молодежь», завоевав награду как национальный победитель от России в 2021 году. Награждение прошло в рамках конференции ООН по изменениям климата (COP26). Всего проект имеет более 10 наград за 2017–2021 гг. — в области экологии, общественной деятельности, социального предпринимательства и коммуникаций. Проект «Чистые игры» вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов (2017–2018), был признан «Лучшим социальным проектом» в 2019–2020 гг., получил спецприз в Зелёной премии в номинации «Масштаб: самый массовый проект в сфере популяризации РСО» (2021), выиграл премию «Серебряный лучник».

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