В каком городе самое сильное экосообщество — определит всероссийский конкурс «Устойчивая чистота»

Конкурс будет проходить до конца октября 2022 года. Принять участие в нём могут экоактивисты и лидеры экосообществ из всех регионов России. А неравнодушные россияне могут присоединиться к турнирам, помочь лидеру на своей территории выиграть и доказать, что именно их город и их сообщество самое сплоченное и экологичное.
«Мы хотим, чтобы экоактивисты России растили экологические волонтерские сообщества, развивали территории, вели экопросветительскую деятельность, в том числе в вопросах раздельного сбора отходов, принципах бережного потребления и устойчивого развития», — сказал руководитель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.
Участники будут соревновать в 11 номинациях. Среди них: «Лучший организатор-новичок», «Лучший организатор «Чистых игр» в малых городах», «Самое многочисленное мероприятие», «Лучшее развитие территории», «Лучший региональный эковолонтерский проект» и др.
При оценке будет учитываться количество организованных игр, общее количество участников, вес собранного мусора, участие в форумах, выставках, конференциях и многое другое. И даже привлечение на игру представителей органов власти может принести существенный бонус. Например, если конкурсантам удастся привлечь к играм главу города, то можно заработать 40 баллов, а если самого президента — то целых 100.
Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с его положением можно на официальном сайте мероприятия. За новостями можно следить в группе «Чистых игр» «ВКонтакте».