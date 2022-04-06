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    Роспотребнадзор предупредил о смеси для вейпов, где нашли препарат против клещей

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    Роспотребнадзор предупреждает о возможном обороте курительной смеси, солевого никотина, где нашли много лишнего — в том числе препарат против клещей. По данным ведомства, срок сертификата соответствия этой продукции, выданный изготовителю из Петербурга, истек в марте 2019 года.

    «В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения», — говорится в публикации Роспотребнадзора от 6 апреля.

    Роспотребнадзор рекомендует не покупать и не употреблять эту смесь, а если уже купили — обратиться в ведомство. Меры по пресечению оборота этой продукции уже приняты.

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    Комментарии (4)

    Alex_D
    Это не дело того "героя" из Китая, который обещал потравить всех?
    266109040
    Ну вот почему тогда не указать название, это все равно что сказать в марке машин отключили тормоза, а только потом выяснится что она игрушечная
    Cashmare
    препарат против сосущих? ну логично, чё
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