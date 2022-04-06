Роспотребнадзор предупредил о смеси для вейпов, где нашли препарат против клещей

Роспотребнадзор предупреждает о возможном обороте курительной смеси, солевого никотина, где нашли много лишнего — в том числе препарат против клещей. По данным ведомства, срок сертификата соответствия этой продукции, выданный изготовителю из Петербурга, истек в марте 2019 года.



«В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения», — говорится в публикации Роспотребнадзора от 6 апреля.

