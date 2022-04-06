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    Госдума приняла закон о защите транспортного комплекса в условиях санкций

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    Закон об обеспечении бесперебойной работы транспортной отрасли в условиях санкций приняла Государственная дума РФ, сообщает 6 марта официальный сайт законодательного органа.

    Документ временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продовольствие, при внутрироссийских водных перевозках разрешает многократно использовать иностранные контейнеры, а также «исключает избыточные требования о предоставлении отчетов».

    Кроме этого, расширяет документ и перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, а также ограничивает участие иностранных инвесторов в грузоперевозках по воде.

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    Комментарии (2)

    Профессор Тарантога
    Обеспечим бесперебойные полёты Сухого Суперджета....
    alexpv
    Возникает естественный вопрос, а зачем в условиях обычной жизни без санкций эти чрезмерные требования, если без них можно легко обойтись? Только чтобы деньги из воздуха выкачивать на всякие структуры паразиты, которые сами ничего не производят, но от всего сосут барыши.
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