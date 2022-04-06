Госдума приняла закон о защите транспортного комплекса в условиях санкций

Закон об обеспечении бесперебойной работы транспортной отрасли в условиях санкций приняла Государственная дума РФ, сообщает 6 марта официальный сайт законодательного органа.
Документ временно отменяет весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продовольствие, при внутрироссийских водных перевозках разрешает многократно использовать иностранные контейнеры, а также «исключает избыточные требования о предоставлении отчетов».
Кроме этого, расширяет документ и перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения безопасности государства, а также ограничивает участие иностранных инвесторов в грузоперевозках по воде.