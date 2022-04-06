ВТБ предоставит холдингу Setl Group проектное финансирование на сумму более 10 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию холдингу Setl Group в размере 10,164 млрд рублей. Средства пойдут на строительство первой очереди жилого комплекса в районе Октябрьской набережной, где появится 60 тыс. кв. м жилья.

Первая очередь жилого комплекса будет состоять из одного дома высотой от 13 до 19 этажей, ее планируется ввести во втором квартале 2024 года. Всего же планируется четыре очереди проекта, а также школа, три детских сада и поликлиника.



Как отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, в Петербурге это первый договор по схеме эскроу-счетов, который стал крупнейшей сделкой за годы сотрудничества банка и холдинга, но у компании уже есть опыт подобной совместной работы с холдингом в Калининграде и Калининградской области.