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    ВТБ предоставит холдингу Setl Group проектное финансирование на сумму более 10 млрд рублей

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    ВТБ открыл кредитную линию холдингу Setl Group в размере 10,164 млрд рублей. Средства пойдут на строительство первой очереди жилого комплекса в районе Октябрьской набережной, где появится 60 тыс. кв. м жилья.

    Первая очередь жилого комплекса будет состоять из одного дома высотой от 13 до 19 этажей, ее планируется ввести во втором квартале 2024 года. Всего же планируется четыре очереди проекта, а также школа, три детских сада и поликлиника.

    Как отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, в Петербурге это первый договор по схеме эскроу-счетов, который стал крупнейшей сделкой за годы сотрудничества банка и холдинга, но у компании уже есть опыт подобной совместной работы с холдингом в Калининграде и Калининградской области.

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