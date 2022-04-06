Бесплатная поездка из Москвы в Петербург юному зацеперу обойдется в стоимость билета на «Сапсан»

19-летний москвич, который думал сэкономить на билетах до Петербурга, вместо достопримечательностей посмотрел на устройство отдела полиции на Московском вокзале.



Парня, который при минусовой температуре решил прокатиться из Москвы до города на Неве между вагонами поезда, задержали в минувшие выходные, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 6 апреля.



С нарушителем провели профилактическую беседу, а также составили протоколы об административных нарушениях по статье 11.15.1, часть 1, КоАП РФ «Нарушения требований в области транспортной безопасности» и статье 11.17, часть 1, КоАП «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». В общей сложности за поездку до Петербурга парень может заплатить чуть больше 5 тысяч рублей. Примерно столько же стоит в среднем билет на «Сапсан». Так что экономия ему не удалась.

