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    Продажи новых автомобилей в России в марте рухнули на 63%

    В марте 2022 года в России было продано 55 129 новых автомобилей, что на 62,9% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Об этом 6 апреля сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

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    В марте сократились продажи автомобилей практически всех марок. Так, Lada было продано на 64% меньше, Kia и Hyundai — на 68%, Renault — на 65%. Продажи упали даже у китайских марок: Haval — на 44%, Geely — на 14%, Chery — на 79%, Changan — на 36%.

    Выросли продажи лишь нескольких марок: Cheryexeed — на 63% (с 309 до 505 автомобилей), Chevrolet — на 91% (с 43 до 82), Isuzu — более чем в 5 раз (с 27 до 153).

    Март оказал влияние на результаты первого квартала года. Продажи Lada в январе — марте сократились на 37% год к году, с 84 до 52,7 тыс. автомобилей, Kia — на 35%, с 51,6 до 33,7 тыс. штук, Hyundai — на 25%, с 40 до 30 тыс. машин. Из участников первой десятки лидеров продаж в процентном отношении больше всех потеряли Volkswagen (–44%) и Škoda (–47%).

    Растут продажи автомобилей китайских марок. Так, в январе — марте продали 8 311 Haval, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Haval — первый китайский бренд, попавший в десятку лидеров по продажам в России.

    Начало военной спецоперации на Украине 24 февраля спровоцировало обрушение рубля, из-за чего стоимость автомобилей начала резко расти. Тренд усилился на фоне заявлений автопроизводителей о приостановке производств в России или импорта в страну. Также ситуацию осложнило увеличение 28 февраля ставки ЦБ до 20% годовых. Ставки на автокредиты поднялись пропорционально.

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    Комментарии (12)

    Pilat
    Мировому автопрому конец.
    А вот китайскому - начало.
    Лет через пять будут покупать только китайцев, а еще через пять только электро китайцев.
    vfhbr
    Чище воздух будет без машин. Санкции и дороговизна нам только на пользу.
    James Cook
    То ли ещё будет
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