Продажи новых автомобилей в России в марте рухнули на 63%

В марте сократились продажи автомобилей практически всех марок. Так, Lada было продано на 64% меньше, Kia и Hyundai — на 68%, Renault — на 65%. Продажи упали даже у китайских марок: Haval — на 44%, Geely — на 14%, Chery — на 79%, Changan — на 36%.



Выросли продажи лишь нескольких марок: Cheryexeed — на 63% (с 309 до 505 автомобилей), Chevrolet — на 91% (с 43 до 82), Isuzu — более чем в 5 раз (с 27 до 153).



Март оказал влияние на результаты первого квартала года. Продажи Lada в январе — марте сократились на 37% год к году, с 84 до 52,7 тыс. автомобилей, Kia — на 35%, с 51,6 до 33,7 тыс. штук, Hyundai — на 25%, с 40 до 30 тыс. машин. Из участников первой десятки лидеров продаж в процентном отношении больше всех потеряли Volkswagen (–44%) и Škoda (–47%).

