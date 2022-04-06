Угнанную в области «Газель» остановили на Дворцовой площади Петербурга

Житель Петербурга лишился «Газели» в поселке в Ленобласти, а уже утром пропажа нашлась на главной площади Северной столицы. За рулем оказался нетрезвый гость из Карелии с большим «послужным списком». Об этом стало известно «Фонтанке» 6 апреля.



В 5:54 5 апреля у дома 10 по Дворцовой площади наряд ДПС остановил «Газель» под управлением 30-летнего жителя Карелии, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. А часов пять спустя в полицию обратился 56-летний петербуржец, представитель фирмы, занимающейся лесозаготовками. Он рассказал, что остановленная в центре «Газель» была похищена в поселке Старая Малукса между 15 часами 4 апреля и шестью утра 5 апреля.