Угнанную в области «Газель» остановили на Дворцовой площади Петербурга

Житель Петербурга лишился «Газели» в поселке в Ленобласти, а уже утром пропажа нашлась на главной площади Северной столицы. За рулем оказался нетрезвый гость из Карелии с большим «послужным списком». Об этом стало известно «Фонтанке» 6 апреля.
В 5:54 5 апреля у дома 10 по Дворцовой площади наряд ДПС остановил «Газель» под управлением 30-летнего жителя Карелии, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. А часов пять спустя в полицию обратился 56-летний петербуржец, представитель фирмы, занимающейся лесозаготовками. Он рассказал, что остановленная в центре «Газель» была похищена в поселке Старая Малукса между 15 часами 4 апреля и шестью утра 5 апреля.
Машину осмотрели и передали собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На задержанного мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и отправили в спецпомещение для задержанных. Известно, что ранее он неоднократно проходил по различным административным статьям, а также по уголовным делам за угоны и кражи.