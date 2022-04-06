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    Детский омбудсмен Петербурга задалась вопросом, «как спасти детей от интернета»

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    Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время отчета в Заксобрании 6 апреля рассказала, что размышляет, «как спасти детей от интернета» и призвала разработать законодательные механизмы для изменения ситуации.

    «Знаете, о чем я думаю часто, когда размышляю, как нам спасти детей от интернета?, — заявила Митянина, выступая на заседании в Мариинском дворце. — Вспомните, пожалуйста, взрослые люди, кто были образцами героев нашего с вами детства: космонавты, летчики, врачи, учителя. А кто для наших детей авторитет? Блогеры, фотографы, дизайнеры, бизнесмены. Не успели мы, родители, выучить, чем отличается симпл-димпл от поп-ита, как приходится различать новые страсти».

    По ее словам, факт присутствия «пугающих персонажей» — не новый, и привела в пример Бабу Ягу и Кощея бессмертного. «Знаете, в чем самое главное отличие? С ними знакомили мы детей, а теперь дети из интернета рассказывают нам, кто их герой».

    Уполномоченный констатировала, что обращается к властям с призывом разработать механизмы, которые бы изменили эту ситуацию.

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    Комментарии (5)

    Cashmare
    "вот в наааааше время, кхе-кхе" - эта музыка будет вечной. пусть идёт учит, что такое спиннер
    mynine
    Лучше задаться вопросом как спасти детей от подобных омбудсменов.
    Люди предыдущего поколения в изменившемся мире пытаются тянуть назад в прошлое новое поколение, вместо того чтобы двигаться вперед.
    Каждый раз выдумывают новые страшилки жутко опасные для детей - книжки, комиксы, телевизор, видеоигры, интернет.
    AndrewBarsik
    Когда надо спасти детей от нищеты и беззакония, до неё "не достучаться". Бесполезная чиновница.
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