Детский омбудсмен Петербурга задалась вопросом, «как спасти детей от интернета»

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время отчета в Заксобрании 6 апреля рассказала, что размышляет, «как спасти детей от интернета» и призвала разработать законодательные механизмы для изменения ситуации.



«Знаете, о чем я думаю часто, когда размышляю, как нам спасти детей от интернета?, — заявила Митянина, выступая на заседании в Мариинском дворце. — Вспомните, пожалуйста, взрослые люди, кто были образцами героев нашего с вами детства: космонавты, летчики, врачи, учителя. А кто для наших детей авторитет? Блогеры, фотографы, дизайнеры, бизнесмены. Не успели мы, родители, выучить, чем отличается симпл-димпл от поп-ита, как приходится различать новые страсти».

