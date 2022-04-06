В Ленобласти задержали мужчину, который снимал штаны перед школьницами

В бокситогорском Пикалёво правоохранители задержали 55-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в оголении перед несовершеннолетними.



Как сообщает 47news 6 апреля, в полицию обратилась мать 11-летней девочки — она рассказала ей о нехорошем дяде, которого в марте встретила на прогулке с подругой. Странность его поведения заключалась в том, что он снял штаны при виде детей. Без нижних элементов одежды школьница видела его и раньше — в сентябре прошлого года.



По составу «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» было возбуждено уголовное дело. Предполагаемого злоумышленника поместили в камеру. Известно, что задержанный работает электромонтером в местной коммунальной службе.

