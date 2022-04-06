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    Угрозыск Петербурга произвел комбо-задержание. В петербургской парадной нашли Бонни и Клайда в розыске

    Пару влюбленных, которых ищут в двух регионах России, нашли полицейские Петербурга в одной парадной Петергофа.

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    Оперативную информацию уголовного розыска лихо отработал наряд патрульно-постовой службы Петродворцового района, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. В парадной дома 14, корпус 5, по Парковой улице они задержали 29-летнюю женщину с пропиской в Красноярском крае и 36-летнего местного жителя.

    Femme fatale ищут с 2020 года на родине по делу о ДТП, в котором погиб человек. По версии следствия, женщина попала в аварию на своей «Тойота Камри», сев за руль в нетрезвом виде. Суд она решила проигнорировать и попала в розыск.

    Её мужчину ищут меньше, всего пару недель по делу о неуплате алиментов.

    На Парковой улице пара скрывалась в съемной квартире.

    Обоих доставили в отдел полиции и сообщили об их поиске инициаторам розыска.

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    Комментарии (5)

    Alex_D
    Как, интересно, отработали? В парадной у всех документы проверяли?
    виктор эммануил
    И это Бони и Клайд?!Они отстреливались при поимке?Фонтанка насмешила.Буду ждать сообщений в том же духе.В наше тоскливое время доза умеренного юмора не навредит.
    Mafioza
    "Бонни и Клайд по-русски"-пьяная гонщица и алиментщик:)
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