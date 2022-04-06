Угрозыск Петербурга произвел комбо-задержание. В петербургской парадной нашли Бонни и Клайда в розыске

Оперативную информацию уголовного розыска лихо отработал наряд патрульно-постовой службы Петродворцового района, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. В парадной дома 14, корпус 5, по Парковой улице они задержали 29-летнюю женщину с пропиской в Красноярском крае и 36-летнего местного жителя.



Femme fatale ищут с 2020 года на родине по делу о ДТП, в котором погиб человек. По версии следствия, женщина попала в аварию на своей «Тойота Камри», сев за руль в нетрезвом виде. Суд она решила проигнорировать и попала в розыск.

