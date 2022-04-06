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    Pegasus Airlines возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

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    С 12 апреля авиакомпания Pegasus Airlines приступит к выполнению рейсов из Пулково в Стамбул, аэропорт им. Сабихи Гекчен. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает оператор петербургского аэропорта — компания «Воздушные ворота Северной столицы».

    Уточняется, что перевозчик обеспечит между Петербургом и Стамбулом четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Пулково запланирован на 14:55, прилет в Стамбул — в 18:50. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Обратный рейс из Стамбула отправляется в 09:55, прибытие в Петербург — в 13:55.

    На маршруте Pegasus Airlines будет эксплуатировать воздушные судна Airbus A320 и Boeing 737–800.

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    Комментарии (2)

    allyouneedislove
    ура! нам нужны дешёвые авиа-билеты!
    а то российские перевозчики любят неприлично задирать цены
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