Pegasus Airlines возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

С 12 апреля авиакомпания Pegasus Airlines приступит к выполнению рейсов из Пулково в Стамбул, аэропорт им. Сабихи Гекчен. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает оператор петербургского аэропорта — компания «Воздушные ворота Северной столицы».



Уточняется, что перевозчик обеспечит между Петербургом и Стамбулом четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Пулково запланирован на 14:55, прилет в Стамбул — в 18:50. Время в пути составит 3 часа 55 минут. Обратный рейс из Стамбула отправляется в 09:55, прибытие в Петербург — в 13:55.

